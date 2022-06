انزلاق رئيس كنيسة على الأرض خلال قداس (فيديو)

وثّقت لقطة تداولتها منصات روسية لحظة سقوط البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على الأرض خلال قداس في كنيسة بمدينة نوفوروسيسك جنوبي روسيا.

وظهر البطريرك وهو يمشي على أرض الكنيسة ويرش المياه، لينزلق بعد لحظات على الأرض ويلتف حوله الحضور في محاولة لتدارك الموقف.

ونقلت وسائل إعلام عن البطريرك قوله إن سقوطه كان “بسبب قوانين الفيزياء”، مضيفًا “الأرض جميلة، يمكنك أن ترى انعكاس صورتك فيها، فهي ناعمة للغاية. ولكن عندما يأتي الماء عليها -حتى لو كانت مياه مقدسة- فإن قوانين الفيزياء تعمل”.

Patriarch Kirill, head of the Russian Orthodox church, slipped on the holy water during the service. pic.twitter.com/BlnZ38bu3d

Kirill blamed liberal values for Russia’s bloody invasion of Ukraine, blessed Putin’s war for a “quick” victory over Ukraine.More: https://t.co/rYcr7EZa1w

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 25, 2022