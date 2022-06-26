تقرير: دمشق أسوأ مدن العالم معيشة.. وناشطون يعبّرون عن حزنهم وغضبهم

أثار تقرير بريطاني غضب السوريين والعرب لتصنيفه العاصمة السورية دمشق أسوأ مدن العالم معيشة، وحمّل ناشطون بشار الأسد مسؤولية ذلك إذ حوّل “مدينة الحضارة وعاصمة الأمويين بعد نصف قرن إلى أسوأ المدن”.

وجرى التصنيف الذي أصدرته وحدة المعلومات الاقتصادية في مجموعة (إيكونوميست) بناء على أكثر من 30 عاملًا، مقسّمة إلى 5 فئات هي: الاستقرار والرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية.

ومن بين تلك العوامل، معدل الجرائم والرفاهية والطقس والصحة والفساد والرقابة، وتذيّلت دمشق قائمة ضمت 172 مدينة بدول العالم.

وعبّر ناشطون عن امتعاضهم وغضبهم الشديد، واعتبروا التصنيف صفعة للسوريين، بعد أن تحولت عاصمتهم التاريخية الجميلة إلى أسوأ مدن العالم معيشة.

اذا كانت مدينة دمشق التي لم تطالها الحرب هي اسوء عاصمة بالعالم من ناحية جودة العيش فيها فكيف هي حال بقية المحافظات التي يطالبون السوريون للعودة إليها " طوعياً "؟؟؟

تصنيف أفضل المدن لجودة العيش.. 3 عواصم عربية في ذيل القائمةhttps://t.co/P9aZk8fMv3 — Ayman Abdel Nour (@aabnour) June 24, 2022

واستنكر آخرون استمرار حكم رئيس النظام السوري بشار الأسد رغم الفساد والخراب الكبير الذي حل في جميع أنحاء البلاد.

وكتب الناشط والحقوقي أيمن عبد النور “إذا كانت مدينة دمشق التي لم تطالها الحرب هي أسوأ عاصمة بالعالم من ناحية جودة العيش فيها، فكيف حال بقية المحافظات التي يطالبون السوريون بالعودة إليها (طوعيًّا)؟”.

#دمشق تحفة العمارة العربية الإسلامية،#دمشق المِضيافة الحنونة،تَراها فاتحةً أبوابَها السَّبعَ على مصراعيها لكلّ من جاءها ضيفاً، فكانت له بيتاً وحُضناً، ووطناً ثانٍ لكُلِّ دخيل مُستجير.

اليوم في ظل "نظام الأسد" حسب دراسة لمجلة #الإيكونومست : #دمشق أسوأ مدينة للعيش #سوريا pic.twitter.com/HgE493uych — دارين العبدالله (@Darin_ALabdalla) June 24, 2022

وغردت الناشطة دارين العبد الله “دمشق تحفة العمارة العربية الإسلامية، دمشق المِضيافة الحنونة، تَراها فاتحةً أبوابَها السَّبعَ على مصراعيها لكل من جاءها ضيفًا، فكانت له بيتًا وحضنًا، ووطنا ثانيًا لكل دخيل مُستجير. اليوم في ظل نظام الأسد حسب دراسة لمجلة الإيكونومست: دمشق أسوأ مدينة للعيش”.

وغرد الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة “جاءت دمشق في الترتيب الأسوأ بين مدن العالم. مدينة تحكمها عصابات لصوص يقتتلون لزيادة غنائمهم من الحرب، وتخضع لنظام أقلية طائفي لا مثيل له في العالم”.

وخلال السنوات الماضية، احتلت العاصمة السورية مراكز متأخرة بين مدن العالم من الناحية الأمنية والمعيشية.

ويشار إلى أن دمشق تعاني من تدهور الأوضاع المعيشية، وتفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية من ماء وكهرباء بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وتدني متوسط دخل الفرد.

صُنّفت #دمشق كأسوأ مدينة للعيش على هذا الكوكب، بعد تذيّلها قائمة ضمّت 173 مدينة في العالم… شبيحة الاسد: سيادة الرئيس بشار وصل بنا الى العالميه — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) June 24, 2022

إيكونوميست : دمشق أسوأ مكان للعيش في العالم. حول بشار الاسد سوريا و بدعم بعض الدول الغربية و الشرقية و الجنوبية إلى جهنم. — M. Sıddık Yıldırım (@SIDDIKYILDIRIMM) June 24, 2022

مدينة الحضارة وعاصمة الأمويين حولتها عصابة الأسد بعد نصف قرن إلى أسوأ مدينة للعيش في العالم.#دمشق #سورية — أحمد رمضان Ahmed Ramadan (@AhmedRamadan_SY) June 25, 2022

(…في حين احتفظت دمشق، عاصمة سوريا التي تعاني سنوات من الحرب، في المرتبة الأخيرة من التصنيف كأسوأ مدينة للعيش.) كم هو محزن هذا الخبر بعد ما كانت #دمشق اقدم عاصمة حضارية في العالم تصبح اليوم في ذيل القائمة ‼️ https://t.co/CO89f81IxK — عبدالعزيز منيف بن رازن (@aziz_bin_Razn) June 23, 2022