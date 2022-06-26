احتفاء بهدف رائع سجله خمسيني مصري في إحدى الساحات الشعبية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطعًا مصوّرًا لرجل سجّل هدفًا رائعًا وسط تهليل المشجعين.

وصاحب الهدف موظف مصري يدعى نصار العادلي، وهو أحد أبناء مركز زفتى محافظة الغربية (شمال القاهرة)، ويشغل منصب رئيس مركز الشباب في قرية سندبسط، وأحد اللاعبين المشهورين في القرية، ولعب سابقًا لعدد من الأندية الصغيرة.

ولفت المقطع الأنظار للبحث في تاريخ الكابتن نصار الذي يبدو حافلًا بالأهداف، إذ انتشر مقطع جديد يسجل فيه هدفًا من قبل منتصف الملعب.

ولقى المقطع تفاعلًا في منصات التواصل، وأشاد كثيرون بمهارة الكابتن نصار في التسجيل التي تتفوق على كثير من اللاعبين المحترفين، وكذلك علّق بعض المدونين على مرونته وسرعته رغم سنه الكبير.

"العمر مجرد رقم" .. عبارة يثبتها العم #نصار_العادلي ابن محافظة #الغربية المصرية بهدف رائع في مقطع متداول يثير غيرة شباب العشرينات #مصر pic.twitter.com/JQGhyKPUXT — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) June 26, 2022

ولجمال الهدف، وصفه نشطاء بأنه من أفضل الأهداف التي شاهدوها خلال العام الحالي.

البالون دور في الطريق ♥️ https://t.co/ttWoB5O1lo — Amr Eldewy (@eldewey41) June 26, 2022

ولفت ناشطون الأنظار إلى المواهب المهدرة التي لاقت مصير الحاج نصار، ولم تُتح لها فرصة ممارسة اللعبة بشكل محترف رغم تمتعها بمهارات وقدرات فريدة.

وغرّد الصحفي الرياضي أحمد العريان عبر تويتر قائلًا إن أكثر من نصف مهاجمي الدوري المصري الممتاز لا يستطيعون إحراز مثل هذا الهدف، ولا حتى القفز على السور احتفالًا بالهدف مثلما فعل الحاج نصار!