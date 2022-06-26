شاب يغامر بحياته لينقذ طفلين من الموت وسط سيل جارف في عمان (فيديو)

احتفت المنصات العُمانية بالمصور الفوتوغرافي علي الوردي عضو فريق بهلاء للتصوير الضوئي، الذي هب لإنقاذ طفلين من جريان (وادي بهلاء) في محافظة الداخلية العمانية، مظهراً شجاعة استثنائية.

وتداولت حسابات عمانية مقطع فيديو للحظة إنقاذ الطفلين، ونقلت جريدة عمان عن الوردي قوله “الوادي قوي ولكن الإنقاذ كان لازم”.

وأضاف “صادفت الأطفال (13 سنة و8 سنوات) وهما في حالة ذعر وجازفت بإنقاذهما. كُنت في حالة خوف ولكن غلب عليّ الأمر لِخوف الأطفال من الموت حِينها”.

بعز الرجال بعد حفظ الله سبحانه وصل إليهم #تكريم_علي_الوردي مقطع من زاوية أخرى https://t.co/XTdVCzZjXS pic.twitter.com/F0kPGU7VLY — حمد الوهيبي (@HAlweheibi) June 25, 2022

وتابع “أتينا بحبل بمساعدة أبي وأخي ولففته على جسمي ونزلت للوادي، وتم الإنقاذ بحمد الله ولُطفه”.

وأشار المصور إلى أنه نبه الأولاد لقوة جريان الماء في الوادي إلا أن بعض الأولاد لم يستطيعوا الخروج وهو ساعدهم حينها.

"الوادي قوي ولكن الإنقاذ كان لازم"..علي بن ناصر الوردي مُنقذ الطفلين بمحافظة الداخلية لـ "عُمان":

صادفت الأطفال ( 13 سنة و8 سنوات ) وهما في حالة ذعر وجازفت بإنقاذهما.

كُنت في حالة خوف ولكن غلب عليّ الأمر لِخوف الأطفال من الموت حِينها. #جريدة_عُمان pic.twitter.com/KdwZmR9GhG — جريدة عمان – الرسمي (@OmanEPress) June 25, 2022

ووجه المصور رسالة لأولياء الأمور بمراقبة أبنائهم وعدم تركهم للنزول للأودية بعد موجات الأمطار، وفي حال ذهبوا لمشاهدة نزول الأودية فعليهم الالتزام بالمواقع الآمنة.

وحظيت المقاطع بانتشار واسع عبر منصات التواصل في عُمان والخليج وتفاعل المغردون بالإشادة بشجاعة الشاب العماني.

الجدير بالذكر أن ولاية بهلاء شهدت عصر الجمعة هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها الوديان والشعاب والأفلاج.