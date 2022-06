57 شهيدا ومئات الأسرى منذ مطلع العام.. واشتية يحمل المجتمع الدولي مسؤولية “جرائم إسرائيل”

حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، المجتمع الدولي المسؤولية كاملة عن جرائم إسرائيل في حق الفلسطينيين، وأدان جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي للفتى محمد عبد الله حماد من بلدة سلواد.

يأتي ذلك في وقت وثقت فيه الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 57 فلسطينيا واعتقال نحو 1100 فلسطيني منذ مطلع العام الجاري.

وحمل اشتية المجتمع الدولي المسؤولية عن “جريمة قتل حماد وجميع الجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين، بسبب الصمت حيالها وعدم تفعيل قرارات العقاب والمقاطعة، ضد الاحتلال لردعه عن مواصلة ارتكابها”.

واستشهد الفتى الفلسطيني، فجر السبت، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، في بلدة سلواد شرق رام الله.

What if you woke up in the morning to find that your home became a field for training ammunition and firearms, army tanks pass through your village, bombs are fired next to your children's school, and warplanes are flying and landing over your head. Here's #MasaferYatta pic.twitter.com/WzCn2AUmdO

وذكرت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي في تقريرها النصفي “أن النصف الأول من العام الجاري عصف بالعديد من الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين، لا سيما في موضوع التمييز والفصل العنصري”.

وبحسب الحملة صادق (المجلس الأعلى للتخطيط الاستيطاني) الإسرائيلي على بناء 4427 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأشارت إلى أن من بين تلك الخطط بناء متنزه استيطاني بين القدس والبحر الميت على مساحة تقارب مليون دونم، مما يؤدي عند تنفيذه إلى قتل حل الدولتين، لكونه يجعل الضفة الغربية قسمين غير متصلين.

وكشفت الحملة أن إسرائيل هدمت الشهر الماضي نحو 42 منشأة، من بينها منازل أسرى وشهداء فلسطينيين، وذلك في إطار سياسات العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال.

وكذلك قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم قرية العراقيب “المسلوبة الاعتراف في النقب” وأخطرت منشآت أخرى بالهدم في مختلف محافظات الوطن.

وقالت الحملة إن قوات الاحتلال مستمرة في الاستيلاء على الأراضي في القرى والبلدات الفلسطينية، حيث تزداد عملية الاستيلاء على الأراضي في مسافر يطا والبلدة القديمة في الخليل وفي محيط قرى رام الله وبيت لحم وغيرها من مناطق الضفة الغربية المحتلة.

The Bennett-Lapid government played a double game and tried to mislead the world. On the one hand, it promised not to harm the chances for peace, but on the other hand, it intensified the settlement policy and deepened the dispossession and oppression of the Palestinian people. pic.twitter.com/x1zTa7mBlP

— Peace Now (@peacenowisrael) June 24, 2022