مع بداية ذروة الموسم الصيفي.. مطارات أوربا تشهد المزيد من الاضطرابات وإلغاء لعشرات الرحلات

تشهد حركة النقل الجوي في أوربا اضطرابا كبيرا وفوضى عارمة، إثر إضرابات في شركتي خطوط (بروكسل الجوية) و(رايان آير) مع بدء ذروة العمل خلال موسم الرحلات الصيفية، إضافة إلى مشكلات أخرى مرتبطة بنقص العمالة.

ويحتج عشرات الموظفين بسبب ضغوط العمل ونقص الطواقم عقب دعوة نقابات أوربية للمضيفين إلى المشاركة في إضراب عن العمل ابتداءً من يوم أمس الجمعة، في إسبانيا والبرتغال ومن يوم السبت في إيطاليا وفرنسا.

وعلى مدار الأسابيع الماضي، كان آلاف المسافرين قد عانوا من تغيير مواعيد السفر وإلغاء الرحلات في بعض الأحيان، فضلًا عن فقدان الأمتعة والانتظار في طوابير طويلة تمتد إلى خارج قاعات المطارات في عدد من العواصم الأوربية.

وامتدت طوابير الأمن في مطار أرلاندا بالعاصمة السويدية ستوكهولم مسافات طويلة، مما استدعى من المسافرين الوصول إلى المطار قبل 5 ساعات بدل 3 ساعات كما جرت العادة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الفوضى القائمة في المطارات الأوربية ناتجة عن زيادة أعداد المسافرين بشكل لا يتناسب مع أعداد العاملين في شركات الطيران والمطارات التي كانت سرحت بالفعل الآلاف من موظفيها خلال العامين الماضيين على خلفية الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.

وتوقع عدد من المراقبين أن تستمر هذه الفوضى خلال الإجازة الصيفية وفي ظل سعي عدد من المطارات إلى قطع عشرات الرحلات الجوية في محاولة للسيطرة على الوضع.

أجبرت الإضرابات في شركة (رايان آير) الأيرلندية المسؤولين على إلغاء 127 رحلة، بين الجمعة والأحد، من مطار “شارلروا” في بلجيكا حيث يتركز معظم نشاط الشركة.

وبدورها، أعلنت (خطوط بروكسل الجوية) التابعة لمجموعة لوفتهانزا أن الإضراب المقرر في بلجيكا حتى اليوم السبت، تسبب في إلغاء 315 رحلة في مطار (بروكسل-زافينتيم).

بيد أن إضراب موظفي (رايان آير) ظهر محدودا في البرتغال إذ ألغيت رحلتان فقط، صباح الجمعة.

أما في إسبانيا حيث توظف (رايان آير) 1900 شخص فلم تلغ أي رحلة باستثناء تلك المارة ببلجيكا، وذلك بعد أن دخلت الشركة الأيرلندية في مواجهة مع النقابات حول مسألة توفير الحد الأدنى من الخدمات.

وقررت وزارة النقل الإسبانية، الخميس، تطبيق حد أدنى من الخدمات يغطي ما يصل إلى 82% من الرحلات إلى وجهات معينة، مشددة على رغبتها في التوفيق بين “حق الإضراب” و”مصلحة المسافرين”.

وكانت نقابات (رايان آير) في إسبانيا قد أعلنت أنّ الإضراب سيتواصل حتى 2 يوليو/تموز المقبل.

700 #BritishAirways ground workers to

strike over a pandemic 10% pay cut (which they claim was never reinstated). 22nd July most likely start date. 2 million #BA passengers booked to #fly in July. Other #airlines industrial action flagged up during July? #Ryanair and #easyJet pic.twitter.com/JfQsbIzZGK

— JULIAN BRAY UK + Aviation Ops. Security Risk Mgt. (@aviationcomment) June 24, 2022