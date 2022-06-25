معاناة تتجدد.. أمطار غزيرة تغرق خيام اللاجئين السوريين في لبنان (فيديو)

تجددت معاناة اللاجئين السوريين في المخيمات بلبنان بعدما ضرب منخفض جوي شمال البلاد، فهطلت الأمطار بغزارة، وهو ما أدى إلى تضرر خيامهم.

وعادت ملامح مأساة فصل الشتاء إلى اللاجئين، في ظل نقص الدعم الإغاثي وصعوبة ظروفهم المعيشية.

وأجرت قناة الجزيرة مباشر جولة في مخيم للاجئين في منطقة عكار اللبنانية، بدت فيه آثار الدمار والخراب واضحة؛ إذ غرقت الخيام وتضررت محتوياتها الضئيلة أصلا.

واضطر العديد من اللاجئين إلى النوم في العراء، بعد غرق خيامهم.

واشتكت إحدى ساكنات المخيم من قلة الدعم ونقص الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وأظهرت لقطات مستنقعات تغمر الممرات بين الخيام، مما يعيق حركة اللاجئين ويزيد ظروفهم صعوبة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن منخفضا جوّيا يضرب جنوب شرق تركيا سيؤثر في الساحل السوري والساحل اللبناني والجبال الغربية، وإنه يُتوقّع هطل أمطار غزيرة قبل ظهر اليوم السبت ترافقها عواصف رعدية محلية، مع احتمال تساقط البرَد.