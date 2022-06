قبل أسبوع من قمة الناتو.. أردوغان يعلن عدم إحراز تقدم بشأن انضمام السويد لحلف الأطلسي

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إلى عدم إحراز تقدم بشأن موقف بلاده من انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مكالمة هاتفية مع رئيسة وزرائها ماغدالينا أندرسون. وحض ستوكهولم على اتخاذ “إجراءات ملموسة” تعالج مخاوف أنقرة.

وجدد أردوغان تأكيد أن “السويد يجب أن تتخذ خطوات في ما يتعلق بأمور أساسية مثل مكافحة الإرهاب”، وفق مكتبه الذي شدد على أن أنقرة “تريد أن ترى تعهدات ملزمة بشأن هذه المسائل إلى جانب إجراءات ملموسة وواضحة”.

وجاءت المكالمة الهاتفية بعد أن ناقش الرئيس التركي ترشيح البلدين للعضوية مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.

وقالت الرئاسة إن أردوغان أبلغ أندرسون بوجوب إجراء “تغييرات ملموسة في موقفها” تجاه حزب العمال الكردستاني وحلفائه في سوريا، مضيفة أن أنقرة لم ترصد “أي إجراء سويدي ملموس يهدف إلى تبديد مخاوف تركيا”.

وفي السياق، وصفت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون المحادثة بأنها “جيدة”، مضيفة أنها تنتظر لقاء الرئيس التركي على هامش قمة الناتو المقبلة، لافتة إلى أنها توصلت إلى توافق في الرأي مع أردوغان قبيل القمة حيال أهمية إحراز تقدم في المسار القائم.

وغرّدت أندرسون عبر تويتر “متفقون على أهمية إحراز تقدم قبل قمة الناتو الأسبوع المقبل في مدريد، حيث أتطلع إلى لقاء الرئيس أردوغان وقادة الحلفاء الآخرين”.

Good call earlier today with President Erdogan of Türkiye on Sweden’s NATO application. Agreed on importance of making progress in run-up to the NATO Summit in Madrid next week, where I look forward to meeting President Erdogan and other Allied leaders.

— SwedishPM (@SwedishPM) June 25, 2022