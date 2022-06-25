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خلال أيام.. مصريون يجمعون 40 مليون جنيه لعلاج الطفلة رقية (فيديو)

الطفلة رقية
الطفلة المصرية رقيّة مريضة الضمور العضلي (مواقع)
25/6/2022

نجح مواطنون مصريون خلال أيام معدودة في إدخال السعادة على أسرة الطفلة رقية بعدما تمكنوا من جمع 40 مليون جنيه (نحو مليونين و135 ألف دولار أمريكي) لإنقاذ حياة الطفلة المريضة بضمور العضلات قبل أيام من فقدانها أي فرصة للعلاج.

وحصلت أسرة رقيّة على 40 مليون جنيه، قيمة “أغلى علاج في العالم”، بعد نحو شهر من إطلاق حملة “أنقذوا حياة رقية”.

وجُمعت 10 ملايين جنيه خلال 3 أيام، إلا أن الساعات الأخيرة للحملة شهدت سخاء في التبرعات أدى إلى اكتمال المبلغ المطلوب وأكثر منه بقليل، حسب تصريحات صحفية لوالد الطفلة.

وتبلغ رقية عامًا و11 شهرًا، ويتبقى أمامها أقل من شهر واحد للحصول على الحقنة المطلوبة، إذ لا بد من منحها للطفل المصاب قبل بلوغه عامين من العمر.

ولفت عدد من المتابعين إلى إسهام نجم نادي ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه مشاركة منه في علاج رقية.

وانتشرت حالة من السعادة والبهجة بين آلاف المتابعين لحالة رقية ممن شاركوا في جمع قيمة الدواء الذي تحتاج إليه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لمشهد احتفالي أمام منزل رقية بعد جمع المبلغ المطلوب.

وعبّر والد الطفلة لوسائل إعلام مصرية عن سعادته قائلًا “أشكر الشعب المصري كله وأشكر أهل مدينة الإسكندرية. رقية كُتب لها عمر جديد على أيديكم”.

وعقب نجاح حملة التبرعات، انطلقت حملة جديدة للإسهام في إنقاذ حياة التوأم فريدة وعلياء المصابتين بمرض ضمور العضلات الشوكي.

وكان وسم “أنقذوا حياة رقية” قد تصدّر منصات التواصل الاجتماعي في مصر لتشجيع المزيد من الأشخاص على التبرع.

وشارك عدد كبير من صناع المحتوى في دعوة الشركات الكبرى والأفراد للإسهام في إنقاذ رقية في أقرب وقت ممكن.

وأعلن عدد من مشاهير الفن عن مشاركتهم في حملة دعم رقية، أبرزهم الفنان الكوميدي محمد هنيدي والفنانة بدرية طلبة والمطرب الشعبي عمر كمال، موجهين الدعوة للمزيد من الأشخاص للمشاركة.

وأثارت حالات مرض ضمور العضلات الشوكي عمومًا وحالة الطفلة رقية خصوصًا الجدل بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. وتصاعدت مطالبات للدولة بضرورة التدخل وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

يُذكر أن رقية هي واحدة من أطفال مصريين عدة مصابين هذا المرض ولا تستطيع أسرهم تحمّل تكاليف علاجهم الباهظة، من بينهم محمود (7 أعوام) ويعاني ضمورًا عضليًّا من الدرجة الثانية.

ويظهر الضمور العضلي بسبب نقص في كتلة العضلة، وقد يكون جزئيًّا أو كليًّا لكامل العضلة، مما يؤدي إلى الوهن العضلي. ويصيب الضمور العضلي الأعصاب، وتظهر أعراضه في صورة ضمور العضلات وبخاصة العضلات الحركية.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية