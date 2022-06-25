خلال أيام.. مصريون يجمعون 40 مليون جنيه لعلاج الطفلة رقية (فيديو)

نجح مواطنون مصريون خلال أيام معدودة في إدخال السعادة على أسرة الطفلة رقية بعدما تمكنوا من جمع 40 مليون جنيه (نحو مليونين و135 ألف دولار أمريكي) لإنقاذ حياة الطفلة المريضة بضمور العضلات قبل أيام من فقدانها أي فرصة للعلاج.

وحصلت أسرة رقيّة على 40 مليون جنيه، قيمة “أغلى علاج في العالم”، بعد نحو شهر من إطلاق حملة “أنقذوا حياة رقية”.

بعد حملة واسعة اجتاحت مواقع التواصل.. احتفالات أمام منزل #الطفلة_رقية بعد تجميع أكثر من 40 مليون جينه لعلاجها من "ضمور العضلات الشوكي" pic.twitter.com/Pi5mLUz3yp — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 24, 2022

وجُمعت 10 ملايين جنيه خلال 3 أيام، إلا أن الساعات الأخيرة للحملة شهدت سخاء في التبرعات أدى إلى اكتمال المبلغ المطلوب وأكثر منه بقليل، حسب تصريحات صحفية لوالد الطفلة.

وتبلغ رقية عامًا و11 شهرًا، ويتبقى أمامها أقل من شهر واحد للحصول على الحقنة المطلوبة، إذ لا بد من منحها للطفل المصاب قبل بلوغه عامين من العمر.

ولفت عدد من المتابعين إلى إسهام نجم نادي ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه مشاركة منه في علاج رقية.

وانتشرت حالة من السعادة والبهجة بين آلاف المتابعين لحالة رقية ممن شاركوا في جمع قيمة الدواء الذي تحتاج إليه.

وزارة التضامن الاجتماعي تؤكد مساهمة #محمد_صلاح بمبلغ مالي كبير .. في علاج الطفلة رقية التي تعاني من مرض ضمور العضلات ♥️🔝 ربنا يجازيك خير يا أبو مكة ..ويجعله في ميزان حسناتك وكل من تبرع لإنقاذ الطفلة الجميلة 🙏#Salah | #رقيه_محتاجه_مساعدتنا pic.twitter.com/q917tCGXvN — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) June 25, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لمشهد احتفالي أمام منزل رقية بعد جمع المبلغ المطلوب.

وعبّر والد الطفلة لوسائل إعلام مصرية عن سعادته قائلًا “أشكر الشعب المصري كله وأشكر أهل مدينة الإسكندرية. رقية كُتب لها عمر جديد على أيديكم”.

وعقب نجاح حملة التبرعات، انطلقت حملة جديدة للإسهام في إنقاذ حياة التوأم فريدة وعلياء المصابتين بمرض ضمور العضلات الشوكي.

وكان وسم “أنقذوا حياة رقية” قد تصدّر منصات التواصل الاجتماعي في مصر لتشجيع المزيد من الأشخاص على التبرع.

وشارك عدد كبير من صناع المحتوى في دعوة الشركات الكبرى والأفراد للإسهام في إنقاذ رقية في أقرب وقت ممكن.

وأعلن عدد من مشاهير الفن عن مشاركتهم في حملة دعم رقية، أبرزهم الفنان الكوميدي محمد هنيدي والفنانة بدرية طلبة والمطرب الشعبي عمر كمال، موجهين الدعوة للمزيد من الأشخاص للمشاركة.

فعلها المصريون.نجحوا في حملة جمع 40 مليون جنيه لإنقاذ رقيه ودا مش جديد على شعب مصر أم الدنيا حققوا انجاز في الخير

لإنقاذ الطفله ولشراء لها حقنة من لقاح Zolgensma الأغلى بالعالم لعلاج ضمور العضلات ..حفظ الله شعب مصر وديما متجمعين في الخير 🇪🇬 pic.twitter.com/cs94XRwaNw — amr helmy80 (@Helmy80Amr) June 25, 2022

وأثارت حالات مرض ضمور العضلات الشوكي عمومًا وحالة الطفلة رقية خصوصًا الجدل بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. وتصاعدت مطالبات للدولة بضرورة التدخل وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

يُذكر أن رقية هي واحدة من أطفال مصريين عدة مصابين هذا المرض ولا تستطيع أسرهم تحمّل تكاليف علاجهم الباهظة، من بينهم محمود (7 أعوام) ويعاني ضمورًا عضليًّا من الدرجة الثانية.

ويظهر الضمور العضلي بسبب نقص في كتلة العضلة، وقد يكون جزئيًّا أو كليًّا لكامل العضلة، مما يؤدي إلى الوهن العضلي. ويصيب الضمور العضلي الأعصاب، وتظهر أعراضه في صورة ضمور العضلات وبخاصة العضلات الحركية.