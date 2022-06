الصحة العالمية: ارتفاع حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال

كشفت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع في عدد الإصابات بالتهاب الكبد الحادّ لدى الأطفال، وقالت إنه تم تسجيل 920 إصابة محتملة بالمرض في 33 دولة حتى الآن، بزيادة 270 حالة مقارنة بشهر مايو/أيار الماضي.

وأشارت المنظمة الدولية، يوم أمس الجمعة، إلى أن نصف الحالات المحتملة سُجلت في المنطقة الأوربية، ومن بينها 267 في بريطانيا، في حين جرى تسجيل ثلث الحالات المحتملة في الولايات المتحدة.

وتحقق السلطات الصحية على مستوى العالم في الارتفاع الغامض في حالات التهاب الكبد الحادّ لدى الأطفال الصغار.

وجرى تسجيل تفشّي المرض لأول مرة في أبريل/نيسان في بريطانيا وبعد ذلك أصاب عشرات من الدول.

ويتسبب التهاب الكبد في مشكلات صحية عديدة قد تصل في بعض الحالات إلى الإصابة بالسرطان. وتعد الفيروسات أكثر الأسباب شيوعًا للإصابة بالتهاب الكبد، وكذلك تناول الخمور وبعض الأدوية واضطرابات الجهاز المناعي.

ولوحظ في حالات الأطفال المُعلن عنها عدم وجود سبب محدد للإصابة بالتهاب الكبد، وهو ما أثار قلق الأطباء، إذ لم يتم اكتشاف الفيروسات الشائعة المسببة لالتهاب الكبد في أي من الأطفال المصابين.

وقالت منظمة الصحة العالمية عند ظهور المرض إن التهاب الكبد الغامض لدى الأطفال “حادّ للغاية”، لافتة إلى أن جميعهم كانوا يتمتعون بصحة جيدة قبل ظهور علامات المرض عليهم.

