الصحة العالمية: ارتفاع حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال

كشفت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع في عدد الإصابات بالتهاب الكبد الحادّ لدى الأطفال، وقالت إنه تم تسجيل 920 إصابة محتملة بالمرض في 33 دولة حتى الآن، بزيادة 270 حالة مقارنة بشهر مايو/أيار الماضي.

وأشارت المنظمة الدولية، يوم أمس الجمعة، إلى أن نصف الحالات المحتملة سُجلت في المنطقة الأوربية، ومن بينها 267 في بريطانيا، في حين جرى تسجيل ثلث الحالات المحتملة في الولايات المتحدة.

وتحقق السلطات الصحية على مستوى العالم في الارتفاع الغامض في حالات التهاب الكبد الحادّ لدى الأطفال الصغار.

وجرى تسجيل تفشّي المرض لأول مرة في أبريل/نيسان في بريطانيا وبعد ذلك أصاب عشرات من الدول.

ثمة أمور قد لا تخطر ببالك تؤثر على صحة كبدك فى صمت ودون علمك، ولمساعدة الكبد على القيام بوظائفه اليومية لابد من معرفة العادات التي تعوقه عن القيام بوظائفه.

– لذا اليك بعض العادات الخاطئة التي تهدد صحة الكبد#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/KTwzf5VPAC — مع الحكيم (@m3alhakim) June 10, 2022

التهاب الكبد الحاد

ويتسبب التهاب الكبد في مشكلات صحية عديدة قد تصل في بعض الحالات إلى الإصابة بالسرطان. وتعد الفيروسات أكثر الأسباب شيوعًا للإصابة بالتهاب الكبد، وكذلك تناول الخمور وبعض الأدوية واضطرابات الجهاز المناعي.

ولوحظ في حالات الأطفال المُعلن عنها عدم وجود سبب محدد للإصابة بالتهاب الكبد، وهو ما أثار قلق الأطباء، إذ لم يتم اكتشاف الفيروسات الشائعة المسببة لالتهاب الكبد في أي من الأطفال المصابين.

وقالت منظمة الصحة العالمية عند ظهور المرض إن التهاب الكبد الغامض لدى الأطفال “حادّ للغاية”، لافتة إلى أن جميعهم كانوا يتمتعون بصحة جيدة قبل ظهور علامات المرض عليهم.

Thirty-three countries have reported 920 probable cases of severe acute hepatitis in children so far, a jump of 270 from May, the World Health Organization (WHO) said on Friday. https://t.co/3NIpqDo1YX — Reuters Health (@Reuters_Health) June 25, 2022

وتبدأ الأعراض بمشاكل في الجهاز الهضمي مثل آلام البطن والإسهال والقيء قبل التشخيص مباشرة، وأصيب الكثيرون باليرقان حيث اصفرّ لون الجلد والعينين، وهو أمر قد يكون مرتبطا بتلف الكبد.

ويرجح مسؤولون في المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض أن تكون الإصابات مرتبطة بنوع من الفيروسات الغدانية، وهي فيروسات شائعة لكن لم يُنسب إليها سابقا التسبب في التهاب الكبد لدى أطفال أصحاء.

وجرى التأكيد على أن أكثر من نصف الأطفال المصابين في الولايات المتحدة ثبتت إصابتهم بفيروس غداني يُسمى “النوع 41” ويُعرف بالتسبب أكثر في التهاب المعدة والأمعاء، ورُصد هذا الفيروس الغداني أيضا لدى أطفال كثيرين أصيبوا خارج الولايات المتحدة.

🆕 @WHO has developed a clinical case report form (CRF) to support and facilitate reporting of anonymized, patient-level data of acute hepatitis of unknown aetiology ⬇️https://t.co/2Yqe0BGpw4 — Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) June 22, 2022

ومن الفرضيات المطروحة أن الرد المناعي على هذا الفيروس الغداني قد يتعطل جراء عوامل أخرى مثل الإصابة بكوفيد-19 أو عوامل بيئية مثل الاحتكاك بحيوانات أو التعرض لسموم.

واكتشف الأطباء بعض الفيروسات الغدية، وهي فيروسات تسبب الزكام وأعراضًا مثل التهاب الحلق والحمى والإسهال لدى أكثر من 70 طفلًا مصابًا، كما تم اكتشاف فيروس كورونا أيضًا في 20 حالة أخرى.

ويجري الباحثون المزيد من البحوث لمعرفة ما إذا كانت العوامل البيئية أو الفيروسات أو الكائنات الحية الأخرى لها علاقة بالمرض.

وينصح الأطباء بضرورة توخّي الحذر من أي التهاب في الكبد لدى الأطفال دون سبب واضح، وتوصي منظمة الصحة بأخذ عينات من الدم والبول والبراز والجهاز التنفسي، وعينات الكبد من الأطفال الذين تظهر عليهم أي أعراض مرتبطة بالتهاب الكبد.