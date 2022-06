الاتحاد الأوربي ينهي نظام “بدون تأشيرة” مع مواطني جميع الدول.. إليك التفاصيل

أعلن الاتحاد الأوربي بدء العمل ببرنامج (إيتياس) العام المقبل، والذي يلزم البريطانيين والأمريكيين والأستراليين وكل من كان لا يحتاج تأشيرة دخول لدول الاتحاد باتباع نظام جديد يشبه الحصول على تأشيرة.

وبدأ الحديث عن هذا البرنامج الذي تصر المفوضية الأوربية على أنه “لا يعني فرض تأشيرات دخول” على مواطني هذه الدول، بل فقط قواعد “لتعزيز حماية حدود دول الاتحاد” نهاية عام 2021.

في حين، يبدأ تفعيل البرنامج وتطبيقه الفعلي بحلول مايو/آيار 2023، وفق الموقع الرسمي لبرنامج (إيتياس).

