الاتحاد الأوربي ينهي نظام “بدون تأشيرة” مع مواطني جميع الدول.. إليك التفاصيل

أعلن الاتحاد الأوربي بدء العمل ببرنامج (إيتياس) العام المقبل، والذي يلزم البريطانيين والأمريكيين والأستراليين وكل من كان لا يحتاج تأشيرة دخول لدول الاتحاد باتباع نظام جديد يشبه الحصول على تأشيرة.

وبدأ الحديث عن هذا البرنامج الذي تصر المفوضية الأوربية على أنه “لا يعني فرض تأشيرات دخول” على مواطني هذه الدول، بل فقط قواعد “لتعزيز حماية حدود دول الاتحاد” نهاية عام 2021.

في حين، يبدأ تفعيل البرنامج وتطبيقه الفعلي بحلول مايو/آيار 2023، وفق الموقع الرسمي لبرنامج (إيتياس).

وبينما لا يحتاج أصحاب الجنسيات الأمريكية والبريطانية والأسترالية تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوربي ومنطقة شنغن إلا أن النظام الجديد فرض عليهم دفع مبلغ قيمته 7 يوروهات رسوم مقابل استمارة (نظام معلومات وتصاريح السفر الأوربي).

وسيتعين على المسافرين المؤهلين ملء تلك الاستمارات عبر الإنترنت قبل وصولهم على أن تكون تكلفة 7 يوروهات للبالغين، ومجانا لمن هم دون 18 عاما أو أكثر من 70 عاما.

ويتطلب ملء الاستمارات توفير معلومات عن جواز سفر الزائر وتفاصيل زيارته بالإضافة إلى بعض الأسئلة الأمنية الأساسية، وستكون تلك الاستمارات صالحة لمدة ثلاث سنوات لكل مسافر، وفق المصدر ذاته.

ويهدف النظام الجديد إلى حماية حدود الاتحاد الأوربي وتعزيزها بالإضافة إلى زيادة الأمان والمساهمة في الحيلولة دون تعرض دول التكتل لتهديدات.

ويوضح الموقع الخاص بالنظام الجديد أن التدابير الجديدة من شأنها “تحديد التهديدات أو المخاطر المحتملة المرتبطة بالزوار الذين يسافرون إلى أي من دول منطقة الاتحاد الأوربي”.

وفي السياق، أكد البرنامج أيضا على أن المصاريف ليست نتيجة لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) أو أحد تداعيات جائحة كورون، وليست ضرائب على القادمين لدول الاتحاد.

ووفق هذا النظام، يمكن لغير المقيمين في دول الاتحاد من زوار تلك الدول البقاء داخل حدوده لمدة 90 يوما في مدة 6 أشهر بشرط ملء تلك الاستمارات ودفع رسومها.

وفي الوقت الحالي، يمكن لمواطني الولايات المتحدة والدول المذكورة السفر إلى أوربا لمدة تصل إلى 90 يوما بدون الحصول على تأشيرة.

وتضم منطقة (شنغن) 26 دولة أوربية، بينها 22 دولة أعضاء في الاتحاد، ولا توجد لها حدود داخلية وتسمح الأشخاص بالتنقل بحرية فيما بينها.

يشار إلى أن برنامج (إيتياس) والقواعد الجديدة لا علاقة لها بتأشيرات الدخول الاعتيادية التي يحتاجها غالبية مواطني دول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية لدخول دول الاتحاد.