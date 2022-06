الاتحاد الأوربي يعلن استئناف المفاوضات النووية مع إيران

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي جوزيف بوريل، استئناف المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني خلال أيام، في حين دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة إلى اتخاذ “إجراءات مسؤولة في مسار المفاوضات”.

وأكد بوريل خلال مؤتمر صحفي في طهران، يوم السبت، استئناف المحادثات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة في الأيام المقبلة، في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقال المسؤول “نتوقع استئناف المحادثات في الأيام المقبلة وأن نكسر حالة الجمود، مرت ثلاثة أشهر ونحن في حاجة لتسريع العمل، أنا سعيد للغاية بالقرار الذي اتخذ في طهران وواشنطن”.

وأوضح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي أن الهدف الأساسي من زيارته لطهران هو وقف التصعيد الحالي وكسر الجمود في المحادثات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان “نأمل أن يتخذ الجانب الأمريكي هذه المرة إجراءات مسؤولة في مسار المفاوضات والتوصل إلى نقطة نهائية للاتفاق” بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه أجرى مباحثات تفصيلية وإيجابية مع الاتحاد الأوربي.

وقال عبد اللهيان إن “حفظ وتوسيع العلاقات مع الاتحاد يأتي ضمن أولويات بلاده لمواصلة تعاونها مع قارة أوربا” بما يشمل الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد.

وأبدى الوزير الإيراني استعداد بلاده لبدء المفاوضات في غضون الأيام القادمة، قائلا إن “الحكومة الإيرانية تولي أهمية لمصالح شعبها”.

