اعتقلته مصابًا.. استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق رام الله

استشهد فتى فلسطيني، فجر اليوم السبت، متأثرا بإصابته بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة في بلدة سلواد شرق رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الفتى محمد عبد الله حامد (16 عاما) استشهد متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الغربي لبلدة سلواد، حيث اعتُقل هناك على الرغم من إصابته إصابة خطيرة في الوجه.

فيديو| لحظة إصابة الفتى واعتقاله قرب بلدة سلواد قبل الإعلان عن استشهاده pic.twitter.com/iiu8UqJdek — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 24, 2022

وأشارت الوكالة إلى أن سلطات الاحتلال أبلغت الارتباط الفلسطيني (جهة التواصل الرسمية مع الجانب الإسرائيلي) بأنه سيتم تسليم جثمان الشهيد حامد ظهر اليوم، ليشيّع بعد صلاة العصر.

إصابات بالاختناق

في السياق نفسه، أصيب عشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق، فجر السبت، جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت على مفترق بلدة عرابة جنوب جنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مفترق عرابة الرابط بشارع جنين-نابلس، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات.

قوات الاحتلال تطلق قنابل غاز مسيل للدموع على مفرق بلدة عرابة جنوب مدينة جنين pic.twitter.com/D4ePe294L2 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 24, 2022

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأعيرة المعدنية والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين، فأصابت عددا منهم بالاختناق.

وكثفت قوات الاحتلال وجودها العسكري ونصب الحواجز في محيط قرى وبلدات عرابة وقباطية ومركة والجلمة والزبابدة وحداد السياحية.