ليبيا.. محتجون يطلقون الرصاص على موكب الدبيبة شرقي طرابلس (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلين مصورين قالوا إنهما يظهران إطلاق النار على موكب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس.

وأظهر التسجيلان المصوران اللذان جرى تداولهما على نطاق واسع، تحرك موكب الدبيبة وسط حراسة أمنية مشددة اخترقتها أصوات إطلاق رصاص، فيما قام أحد المواطنين بقذف الموكب بالحجارة.

وكانت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي أعلنت أن عبد الحميد الدبيبة وصل لمنطقة تاجوراء عائدًا من مدينة (جادو) للحديث مع المحتجين الذين كانوا يغلقون الطريق العام، لكنهم اعترضوا على زيارته وأطلقوا الرصاص على الموكب.

وأضافت أنه لم تحدث إصابات إثر إطلاق النار بالمنطقة التي احتشد فيها مسلحون، وشهدت اشتباكات في الأيام الماضية.

وأشارت مصادر أمنية في طرابلس إلى أن ما حدث كان لمنع الدبيبة من دخول تاجوراء، ولكن حدث تبادل إطلاق نار وانتشار السيارات المسلحة والدبابات من كلا الطرفين.

ويعد مجلس النواب الليبي حكومة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة “منتهية الولاية” بسبب إرجاء الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها في نهاية 2021.

وكان الدبيبة قد نجا في شهر فبراير/شباط الماضي، من محاولة اغتيال إثر إطلاق مجهولين النار على سيارته في العاصمة طرابلس، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويشهد الغرب الليبي توترًا أمنيًا واشتباكات مسلحة كانت محل إدانة من المنظمات الدولية بينها البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

يذكر أن عد الحميد الدبيبة عُين في مارس/ آذار من العام الماضي رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان الهدف منها توحيد مؤسسات البلاد المنقسمة والإشراف على الفترة الانتقالية والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقرّرة في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن تعذّر إجراؤها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.