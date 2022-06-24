رجل يهاجم الشرطة بجرّافة لمنعها من اعتقال ابنه (فيديو)

هاجم رجل في ولاية فيرمونت الأمريكية رجال الشرطة بجرافة آلية خلال محاولتهم اعتقال ابنه بتهمة السطو والاعتداء على أحد الأشخاص.

ورصدت لقطات مصورة لحظة هجوم الرجل على الشرطة محاولا ضربهم باستخدام الذراع الآلي لجرافة زراعية مهددا بإسقاط الحاوية عليهم، مما حوّل المشهد إلى فوضى عارمة.

وقال (مات دالي) النقيب بشرطة ولاية فيرمونت في تصريحات لوسائل إعلام محلية “كنا نتوقع عملية اعتقال سهلة لكن الأمر تبدل تماما خلال لحظات”.

ووصل رجال الشرطة لإلقاء القبض على براندون تالمان (24 عاما) بتهمة السطو والاعتداء خلال حادث وقع في المدينة قبل أيام.

وحاول والدا براندون منع الشرطة من القبض على ابنهما بأي طريقة. وتمسكت الأم بابنها ورفضت التخلي عنه ودخلت في شجار مع الضباط، لكنهم تمكنوا من نزع منها.

وفي هذه الأثناء، قاد واين والد براندون، جرافة كانت واقفة في الممر واستخدمها سلاحًا لتهديد رجال الشرطة لمنعهم من القبض على ابنه.

وأضاف دالي “اتخذ رجال الشرطة العديد من القرارات الجيدة في ذلك اليوم وتمكنوا من السيطرة على الموقف دون استخدام سلاح أو وقوع خسائر”.

وأشار خلال حديثه إلى أن الوضع أصبح خطيرا خلال لحظات، إلا أن الضباط تمكنوا من التفاهم مع الأب وإقناعه بالنزول عن الحفار، لافتا إلى أن العائلة تواجه العديد من التهم حاليا بعد هذه التصرفات المتهورة.

ووجّهت الشرطة تهما إلى العائلة، من بينها اتهام الأب بالاعتداء على رجال الشرطة، واتهام الأم إيمي تالمان بعرقلة رجال الشرطة ومحاولة منهم من أداء واجبهم.