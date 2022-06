“أدعم إبادة المسلمين في الهند”.. تصريحات لناشط كندي هندوسي تثير موج غضب واسعة (فيديو)

عمت حالة من الغضب منصات التواصل في الهند وكندا خلال اليومين الماضيين، بسبب تصريحات لناشط هندوسي كندي متطرف ضد المسلمين والسيخ، قال فيها صراحةً إنه يؤيد قتلهم وإبادتهم في الهند، لأن “هذا ما يستحقونه”، على حد قوله.

وجاء تصريح الناشط الهندوسي المتطرف رون بانيرجي خلال حلقة لقناة “نبض الشمال” الكندية على يوتيوب، وهي قناة تستطلع آراء الجمهور في شوارع مدينة تورنتو الكندية تجاه سياسة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وانتهز بانيرجي هذه الفرصة أمام الكاميرات، ليس فقط للهجوم على ترودو، بل لتمجيد رئيس الوزراء الهندي الهندي ناريندرا مودي، وكذلك للإدلاء بخطاب كراهية ضد المسلمين والسيخ.

وقال بانيرجي “على المسلمين أن يدركوا إن أرادوا أن يعيشوا في بلدنا؛ أن هذا سيكون على طريقتنا نحن لا طريقتهم، وإن لم يعوا ذلك، فعليهم ما يستحقونه”.

وأضاف “ليس لدي أي نوع من التسامح أو التعاطف مع المسلمين والسيخ المتطرفين”.

وختم بانيرجي حديثه قائلًا “أدعم القتل الذي تنفذه الحكومة الهندية ضد المسلمين والسيخ لأنهم يستحقون الموت”.

من جانبه، شجب المجلس الوطني للمسلمين الكنديين تصريحات الناشط الهندوسي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا “نشعر بالاشمئزاز ولكننا لم نشعر بالصدمة، لأنه شخص عنصري خبيث معروف برسائلة الكريهة والخبيثة التي يبثها دائمًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

ووجّه المجلس نداء لشرطة تورنتو للتصرف بسرعة وتوجيه التهم المناسبة، لأن الناشط الهندوسي استخدم لغة تتنافى مع القواعد المنصوص عليها في القانون الجنائي.

We call on the @TorontoPolice to act swiftly and lay the appropriate charges under the hate speech sections of the Criminal Code. The language utilized clearly seems to meet the high threshold laid out in the Criminal Code. — NCCM (@nccm) June 23, 2022

كما وجهت الناشطة الهندية منى أمبيجونكار رسالة للحكومة الكندية قائلة “يرجى اتخاذ إجراء ضد هذا المروج الكراهية الذي يدعو إلى الإبادة الجماعية للمسلمين في الهند. يجب أن تجعلوا منه عبرة لناشري الكراهية”.

@CanadianPM please take action against this hate monger calling for genocide of Muslims in India. Make an example of him. @CdnPressNews https://t.co/nshYcuv8uN — Mona Ambegaonkar (@MonaAmbegaonkar) June 23, 2022

“I support the killing of Muslims and Sikhs in the Republic of #India because they deserve to die.” comments by Hindu supremacist Ron Banerjee reflects the true face of #RSS Hindu who exploit Hinduism, chanting “Hinduism is the way..” to capitalize hatred on Muslims.#Modi pic.twitter.com/a8xZDc7bqN — Lauren Walter (@Laurenwalteru) June 23, 2022

وقال الناشط خوشبو خان “أخيرًا هذا الحثالة سوف يذهب وراء القضبان. في وقت سابق كان يريد رؤية موتى المسلمين؛ والآن يطالب بقتل السيخ، صدقوني لم يكن ليتجاهل قتل المسيحيين لو كان يقف في مكان آخر غير الغرب”.

So finally, this scumbag is behind the bars. Earlier they want to see de@d Muslims; now de@d Sikhs. Trust me; he wouldn’t have spared Christians if he stood elsewhere instead of the west. https://t.co/xrzMTKkv5s — خوشبو خان (@Khushbookhan_) June 23, 2022

Why you are in Canada , come back to India , do not teach Indian Muslims lessons of Desh bhakti , first you learn some ,We love our country , do not leave it for monetary gains https://t.co/5W4tSyvLd6 — Saeed Hameed (@urdujournosaeed) June 23, 2022

يذكر أن قضايا الكراهية ضد الأقليات المسلمة ماضية في الانتشار في الهند وكندا مواقع أخرى في العالم.

ولا يزال الجدل قائما بين رجال السياسة والقانون حول خطورة انتشار خطاب الكراهية ومستويات تصنيفه بين حرية الرأي والتعبير وبين التعدي على قناعات وديانات الآخرين والعقوبات المستوجبة لمرتكبيه.

وأخذت هذه القضايا بعدا جديدا بعد التصريحات المسيئة للنبي محمد -ﷺ- التي أدلت بها المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا وخلفت ردود فعل قوية في الهند والعالم، واضطر معها الحزب الحاكم لطرد وتجميد نشاط بعض قاداته السياسيين لتهدئة دول العالم الإسلامي.