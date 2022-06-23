20 عضوا في الكونغرس يطالبون بايدن بالتدخل المباشر في تحقيق اغتيال شيرين أبو عاقلة

كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن أكثر من 20 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي وجهوا رسالة إلى الرئيس جو بايدن لمطالبته بالتدخل المباشر في التحقيق حول اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وفقًا للرسالة التي حصلت بوليتيكو على نسخة منها، فإن “غياب الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يستوجب تدخلًا مباشر من الولايات المتحدة لضمان نتائج تحقيقات عادلة”.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن الرسالة الموجهة للرئيس، أن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطي بقيادة السناتور كريس فان هولين من ماريلاند، أكدوا أن السبيل الوحيد لضمان إجراء تحقيق عادل في وفاة شيرين أبو عاقلة هي أن تصبح الولايات المتحدة “منخرطة بشكل مباشر”.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ “من الواضح أن أيًا من الطرفين على الأرض لا يثق بالطرف الآخر لإجراء تحقيق موثوق به ومستقل”، مضيفين أن تقارير إعلامية دحضت روايات إسرائيل الأولية عن الحادث.

وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ أنهم “خلصوا إلى أنه لم يكن هناك إطلاق نار فلسطيني من موقع إطلاق النار وقت مقتل السيدة أبو عاقلة”.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق أن الرصاصة التي أصابت الزميلة شيرين “أُطلقت من موقع تقريبي للقافلة العسكرية الإسرائيلية، وعلى الأرجح من قبل جندي من وحدة النخبة”.

وتوصلت المؤسسات الإخبارية الأخرى التي حققت في إطلاق النار إلى نتيجة مماثلة بناءً على روايات شهود عيان وصور ومقاطع فيديو من مكان الحادث.

وأبدى أعضاء بارزون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اهتمامًا بقضية اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أرسل السيناتور جون أوسوف (ديمقراطي من ولاية يوتا)، وميت رومني (جمهوري من ولاية يوتا) خطابًا إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يطالبانه بـ”ضمان اكتمال تحقيق كامل وشفاف وتحقيق العدالة في وفاة مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة”.