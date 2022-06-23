وسط توقعات بتغيير في معادلات الحرب.. أوكرانيا تعلن وصول قاذفات الصواريخ الأمريكية هيمارس

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الخميس، وصول قاذفات الصواريخ الأمريكية من طراز هيمارس إلى أوكرانيا لتعزيز الترسانة العسكرية في مواجهة الهجوم الروسي.

وكتب ريزنيكوف في تغريدة “وصلت الهيمارس إلى أوكرانيا. شكرًا لزميلي وصديقي لويد أوستن على هذه الأدوات القوية”.

وأرفق وزير الدفاع الأوكراني رسالته بصورة لمنظومة قاذفات الصواريخ النقالة هذه المنصوبة على مدرعات خفيفة.

وهدد قائلًا “الصيف سيكون حارًا للجنود الروس. والأخير بالنسبة لبعضهم”، من دون أن يحدد عدد الهيمارس التي سلّمها الأمريكيون.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022

وتعد هيماريس منظومة صاروخية تكتيكية عملياتية خفيفة تُنصب على منصة متحركة، وبمقدورها حمل 6 قذائف نفاثة أو صاروخ باليستي واحد، وتضم حاوية المنظومة 6 أنابيب يجري التحكم فيها آليًا.

ويتألف طاقمها من سائق ورام وقائد، ويمكن لعسكري واحد تشغيل تلك المنظومة على جهاز الكمبيوتر الذي يتحكم بعملية إطلاق النيران.

ويبلغ مدى إطلاق صواريخ هيماريس 80 كيلومترًا، ويضم كل صاروخ رأسًا قتاليًا عنقوديًا.

وأعلنت الولايات المتحدة في أوائل يونيو/حزيران أنها ستزود أوكرانيا بأنظمة هيمارس التي يفوق مداها أسلحة الجيش الروسي.

وأشار جو بايدن إلى أنّ قاذفات الصواريخ هذه “ستجعل من الممكن ضرب أهداف رئيسية في ساحة المعركة في أوكرانيا بشكل أكثر دقة”، مع تأكيد كييف أنها لن تُستخدم “لضرب الأراضي الروسية”.

جندي أوكراني يحمل صاروخًا أثناء تدريبات في منطقة لفيف (رويترز)

ومنذ بداية الصراع، بدا الرئيس الأمريكي حريصًا على ضبط النفس في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، حتى لا يقدم حججًا تسمح باتهام الولايات المتحدة بالمشاركة في الحرب.

وكان الرئيس جو بايدن اتصل بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق وتعهد بتقديم مليار دولار إضافية كمساعدة أمنية للبلاد في الوقت الذي تسعى فيه لوقف زحف القوات الروسية في مناطق القتال الشرقية.

وقال “لقد أبلغت الرئيس زيلينسكي أن الولايات المتحدة ستقدم مليار دولار أخرى كمساعدة أمنية لأوكرانيا، بما في ذلك أسلحة مدفعية إضافية وأسلحة دفاعية ساحلية، بالإضافة إلى ذخيرة للمدفعية وأنظمة الصواريخ المتطورة التي يحتاجها الأوكرانيون لدعم عملياتهم الدفاعية”.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قد أعلن عن انضمام المدافع الألمانية ذاتية الدفع “بانزرهاوبيتز 2000” إلى ترسانته، بعد وصول 12 مدفعًا من طراز “سيزار” الفرنسي.

وتنتظر أوكرانيا وصول 6 صواريخ أخرى وعد بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى العاصمة الأوكرانية في 16 يونيو/حزيران الجاري.

Panzerhaubitze 2000 are finally part of 155 mm howitzer arsenal of the Ukrainian artillery.

I appreciate all efforts of my colleague 🇩🇪 #DefMin Christine Lambrecht in support of 🇺🇦.

Our artillerymen will bring the heat to the battlefield 🔥🔥🔥!

Photo by BMVg_Bundeswehr pic.twitter.com/mP5M0BApvO — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 21, 2022

يذكر أنه منذ بداية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا ظلت كييف تطالب دول الغرب بمزيد من الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية لوقف التوغل الروسي في دونباس شرق البلاد، وتغيير معادلات الحرب.