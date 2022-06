وسط توقعات بتغيير في معادلات الحرب.. أوكرانيا تعلن وصول قاذفات الصواريخ الأمريكية هيمارس

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الخميس، وصول قاذفات الصواريخ الأمريكية من طراز هيمارس إلى أوكرانيا لتعزيز الترسانة العسكرية في مواجهة الهجوم الروسي.

وكتب ريزنيكوف في تغريدة “وصلت الهيمارس إلى أوكرانيا. شكرًا لزميلي وصديقي لويد أوستن على هذه الأدوات القوية”.

وأرفق وزير الدفاع الأوكراني رسالته بصورة لمنظومة قاذفات الصواريخ النقالة هذه المنصوبة على مدرعات خفيفة.

وهدد قائلًا “الصيف سيكون حارًا للجنود الروس. والأخير بالنسبة لبعضهم”، من دون أن يحدد عدد الهيمارس التي سلّمها الأمريكيون.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022