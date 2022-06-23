خبير قانوني دولي: لا مبرر للإبقاء على المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح في سجون مصر (فيديو)

قال الخبير في القانون الدولي توبي كيدمان، إن الحكومة البريطانية لم تحرك ساكنًا في السابق للعمل على إطلاق سراح المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح الذي يقبع في السجون المصرية منذ سنوات خلت.

وأضاف كيدمان خلال مشاركته في المسائية على قناة الجزيرة مباشر، يوم الأربعاء، “لا يوجد أي مبرر للإبقاء على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح داخل السجون المصرية لا سيما أنه يعاني من ظروف صحية مقلقة، بعد دخوله إضرابًا عن الطعام منذ 82 يومًا”.

وذكر كيدمان أن “تناول قضية المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح في جلسة عامة بمجلس العمومي البريطاني يمثل تحولًا نوعيًا في قضية الناشط السياسي المصري البريطاني”.

وأضاف أنه “لا بد أن يكون لهذه الجلسة ما بعدها”.

وحصل الناشط المصري وأحد أبرز الرموز الشباب في ثورة 25 يناير/كانون الأول 2011، على الجنسية البريطانية أثناء وجوده في السجن.

وقالت أسرته إن علاء وشقيقتيه تقدموا بطلب للحصول على الجنسية البريطانية منذ عام 2019، استنادًا إلى حصول والدتهم أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة ليلى سويف على الجنسية البريطانية بعد ولادتها هناك عام 1956.

وكانت أسرة الناشط علاء عبد الفتاح ومتضامنون مصريون وبريطانيون نظموا وقفة أمام مقر الخارجية البريطانية في لندن للمطالبة بالضغط على الحكومة المصرية من أجل الإفراج عن السجين السياسي المصري علاء عبد الفتاح.

وطالب المشاركون في الوقفة السلطات البريطانية لكون أن علاء صار واحدًا من مواطنيها باستخدام سلطاتها الدبلوماسية، والاستفادة من العلاقات مع مصر لتأمين الإفراج الفوري عنه.

وشدد كيدمان على أن الخارجية البريطانية كان يجب أن تتحرك من قبل، لا سيما أن علاء عبد الفتاح سبق أن أدين بخمس سنوات سجن خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وأضاف أن تصريح وزير الخارجية البريطاني ليز تروس داخل مجلس العموم اليوم يوضح أن هناك “تحركًا حقيقيًا في تحريك وربما حسم قضية علاء عبد الفتاح”، على حد تعبيره.

وقال “بعد تصريحات اليوم التي أكدت فيها الوزيرة أنها أخذت قضية علاء عبد الفتاح بصورة جدية”، فإن الحكومة البريطانية في وضع خاص.

وأضاف أن الحكومة البريطانية ” في سباق مع الزمن لاتخاذ خطوات أكثر عملية، لأن صحة علاء عبد الفتاح في تدهور مستمر جراء الإضراب المفتوح عن الطعام”.

وشدد الخبير في القانون الدولي على أن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح واجه طوال السنوات الثمانية الماضية “العديد من التضييقات والانتهاكات من قبل النظام العسكري الحاكم في مصر”.

يذكر أن علاء عبد الفتاح من الناشطين البارزين في الثورة المصرية عام 2011، وأدين بالسجن 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة نهاية العام الماضي، وحصل على الجنسية البريطانية أثناء وجوده في السجن.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قد قالت، أمس الثلاثاء، إنها ستعمل بجهد للإفراج عن المعارض المصري البريطاني البارز علاء عبد الفتاح، وإنها ترغب في مناقشة قضيته مع نظيرها المصري سامح شكري.

وأضافت الوزيرة أنها تتطلع لطرح قضية علاء عبد الفتاح خلال زيارة شكري إلى لندن قريبًا.