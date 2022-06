أرداها قتيلة داخل حرم الجامعة.. فاجعة طالبة المنصورة تتكرر في الأردن وغضب يجتاح المنصات

لقت الطالبة الجامعية الأردنية إيمان إرشيد مصرعها بعد تعرضها لإطلاق النار داخل مبنى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة شمال العاصمة عمّان، في واقعة فجعت القلوب وأعادت إلى الأذهان مشهد ذبح الشابة المصرية نيرة أشرف أمام بوابة جامعتها في مدينة المنصورة شمالي مصر على يد جار لها كان يطاردها أملًا في الزواج بها.

وفصلت أيام فقط بين مقتل الطالبتين اللتين لم تسلما من غدر الجناة، حيث غادرتا منزليهما صباحًا لأداء امتحان جامعي فلم تتمكنا بعدها من العودة سالمتين إلى كنف عائلتيهما.

ويبدو أن الجاني الأردني اتخذ من نظيره المصري قدوة سيئة فقبل أن يردي ضحيته قتيلة بإطلاق الرصاص عليها داخل الحرم الجامعي، أرسل لها رسالة تهديد يخبرها بأنه قد يقدم على قتلها كما فعل الجاني المصري مع ضحيته، وفق شهود عيان ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الحساب الرسمي للأمن العام الأردني أن الطالبة في كلية التمريض إيمان إرشيد فارقت الحياة عقب نقلها إلى المستشفى بحالة سيئة، مؤكدًا فتح تحقيق موسع بالحادث والبحث عن الجاني.

ودعا المتحدث باسم مديرية الأمن العام المواطنين إلى عدم تداول أي أخبار ومعلومات غير موثوقة بما يتعلق بحادثة مقتل الطالبة الجامعية، تجنبًا لأي أثار سلبية بحق الضحية وذويها.

وأشار إلى أن مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية تتابع التحقيق الجاري في القضية وستقوم بنشر نتائجه أولًا بأول لحين إحالة القضية للجهات القضائية المختصة.

من جانبها، أصدرت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بيانًا لنعي الطالبة إيمان وتعهدت بالملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال الجاني القصاص العادل على جريمته البشعة.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن نور إرشيد شقيق الضحية إيمان قوله “العائلة تفاجأت باتصال هاتفي عند الساعة الحادية عشرة يبلغهم أن إيمان في المستشفى بعد انتهائها من اختبارها”.

وأوضح أن والده قام بتوصيل شقيقته إلى الجامعة لأداء الامتحان كعادته كل يوم، مؤكدًا أن العائلة “لا تعرف بعد السبب وراء إقدام الجاني على جريمته”، وشدد على أنه لا “يوجد أي مبرر لذلك”.

Iman is a female university student, studying nursing in Jordan.

After her exam ended,a person approached her and shot her 5 times,one of them in the head, then ran away shooting randomly.

This world is no longer safe for us anymore 💔😪

