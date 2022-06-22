تركيا تطلق سراح 71 طالبًا عسكريا حُكم عليهم بالمؤبد بعد الانقلاب الفاشل

أطلقت السلطات في تركيا سراح 71 طالبًا سابقًا في مدارس عسكرية تركية حكم عليهم بالسجن مدى الحياة لمشاركتهم في الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016، بعد حكم أصدرته محكمة النقض.

وألقي القبض على 355 طالبًا عسكريًا عقب الانقلاب الفاشل الذي نظم في تركيا للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، وأعقبته عمليات تطهير واسعة النطاق داخل القوات المسلحة.

ونقلت وكالة أنباء فرانس برس عن المحامي جميل شيشك الذي يتابع القضية عن كثب قوله إن محكمة النقض التركية ألغت، أمس الثلاثاء، إدانة 116 طالبًا عسكريًا، وأمرت بالإفراج عن 71 موقوفًا. مضيفًا أن الطعون المتعلقة بالموقوفين الآخرين ما زالت قيد المراجعة.

ويحتج أقارب الطلاب منذ سنوات على توقيفهم، مؤكدين أنه لم يكن ممكنًا لهم أن يعارضوا الأوامر التي تلقوها.