الإفراج عن المتهمين بقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات بكفالة

أطلقت السلطة الفلسطينية أطلقت، اليوم الأربعاء، سراح الموقوفين بتهمة التسبب في قتل نزار بنات، بكفالة توجب حضورهم جلسات المحاكم، في خطوة أدانتها عائلة الناشط السياسي المعارض، ورأت مؤسسات حقوقية أنها “غير قانونية”.

وتوفي نزار بنات (43 عامًا) في يونيو/حزيران العام الماضي خلال احتجازه على أيدي عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية اقتحموا منزل أحد أقاربه واعتقلوه.

واعتبرت عائلة الناشط الذي كان من أشد منتقدي السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه “اغتيل”.

وشكلت السلطة الفلسطينية لجنة تحقيق في وفاة بنات برئاسة وزير العدل الذي أعلن عقب انتهاء التحقيق أن سبب وفاة بنات “غير طبيعي”.

وبدأت محكمة عسكرية محاكمة 14 شخصًا متهمين في القضية في 14سبتمبر/أيلول الماضي، بحضور ممثلين عن مؤسسات حقوقية.

ووجهت النيابة العامة العسكرية الفلسطينية إلى الموقوفين في جلسة عقدت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي تهمة “الضرب المفضي إلى الموت”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمني فلسطيني قوله “تمّ الثلاثاء التقدم بطلب إطلاق سراحهم بكفالة، على أن يحضروا أوقات المحاكمة”.

وكان النائب العام العسكري وجّه رسالة إلى مدير جهاز الاستخبارات العسكرية، تضمنت طلبًا بـ”منح الموقوفين على ذمة القضية إجازة لغاية 2 يوليو/تموز المقبل بضمان جهازهم الذي يعملون لديه”.

وبرر النائب العام العسكري طلبه بانتشار فيروس كورونا في السجن الذي يقبعون فيه.

وأدى موت بنات إلى تظاهرات احتجاج طالبت بكشف حقيقة وفاته.

وكان بنات مرشحًا عن قائمة “الحرية والكرامة” المستقلة لخوض انتخابات المجلس التشريعي التي كان يفترض أن تجرى في مايو/أيار الماضي.

اتهام مباشر

وحمّلت عائلة بنات في بيان الرئيس الفلسطيني محمود عباس “مسؤولية قرار الإفراج عن الموقوفين”، وتبعاته معتبرة أنه “يؤكد مدى تورطه في دماء نزار”.

وطالبت العائلة القضاة بالانسحاب من “المسرحية الدموية”.

وكانت عائلة بنات قد انسحبت في وقت سابق من المحكمة بسبب ما قالت إنه تلاعب وعدم نزاهة وانعدام شفافية، واعتبرت أن إطلاق سراح الموقوفين “تلاعب وظلم”.

وقالت جيهان، أرملة نزار بنات، “ما أستطيع قوله هو إن إطلاق سراحهم ظلم واضح، وتأكيد على أن اغتيال نزار كان بقرار سياسي وليس عن طريق الخطأ”.

وأضافت “نحن قلنا أكثر من مرة لا يمكن للقاتل أن يكون القاضي”.

وتابعت “إذا كانت السلطة الفلسطينية تخشى انتشار كورونا، فلم لا يطلق سراح جميع المعتقلين لديها في قضايا أخرى”.

وذكر مدير “الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء” المستقلة ماجد العاروري أن إطلاق سراح الموقوفين “غير قانوني”.

وقال “أعتقد أن إطلاق سراحهم دون أمر محكمة مختصة غير قانوني لأنه ليس من صالح النائب العام إطلاق سراحهم وإعطائهم إجازة دون قرار محكمة”.

وأضاف العاروري “ما تمّ رصده خلال الأشهر الستة الأخيرة يشير إلى مماطلة مقصودة وتباطؤ في إجراءات المحكمة المتعلقة بالأشخاص المتهمين بقتل نزار بنات”.

وعبّر العاروري عن “قلق حقيقي على إجراءات محكمة عادلة في هذه القضية”.

وقال “واضح أن هناك تراجعًا في إجراء المحاكمة من جانب السلطة الفلسطينية”.