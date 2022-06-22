الاتحاد الأفريقي ينفي انسحابه من مفاوضات الأزمة السودانية

نفت بعثة الاتحاد الأفريقي إلى السودان، في بيان نشرته الأربعاء، انسحابها من الآلية الثلاثية التي تقود الحوار بين أطراف الأزمة السياسية في السودان مع كل من بيرتس فولكر رئيس بعثة الأمم المتحدة للسودان (يونيتامس)، ومنظمة إيغاد.

وقالت في بيان إن الاتحاد الأفريقي شارك بشكل فاعل في تأسيس الآلية الثلاثية وأعمالها بصورة جادة.

وأوضحت أن رئيس البعثة قال في كلمته، مساء أمس الثلاثاء، إنه “لن يحضر بعض الأنشطة بسبب عدم الشفافية، والالتزام الدقيق بعدم الإقصاء في العملية السياسية، بما يضمن نجاحها تماشيا مع مبادئ وقيم الاتحاد”، بحسب البيان.

“المراوغة والإقصاء”

وكان محمد بلعيش ممثل الاتحاد الأفريقي في الخرطوم قد أعلن أنه لن يمضي في حضور اجتماعات الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار السوداني، ووصف مسار المفاوضات بـ”المراوغة والإقصاء”.

وقال بلعيش في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إنه “بناء على توجيهات القيادة الأفريقية، لا داعي لحضور أي اجتماعات للتمويه والمراوغة”.

وأضاف بلعيش أن “الاتحاد الأفريقي لا يمكنه أن يواصل في مسار لا تتبعه الشفافية والصدق وعدم الإقصاء وكذلك احترام كل الفاعلين ومعاملتهم على قدم المساواة”.

الخلافات بين “قادة الحوار”

وفي السياق، كشف عثمان ميرغني رئيس تحرير الصحفي التيار السودانية أن ثمة خلافات بين ممثل الاتحاد الأفريقي وممثل الأمم المتحدة منذ بداية انطلاق المفاوضات وتم تخطيها بصعوبة، على حد قوله.

وقال إن انطلاق المفاوضات المباشرة بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بوساطة أمريكية سعودية أدت إلى ظهور هذه الخلافات مرة أخرى.

وأشار إلى أن المفاوضات -التي كانت تقودها الآلية الثلاثية من قبل- لم تفض إلى نتيجة بسبب التباين بين أطرافها، موضحا أن الأمم المتحدة ربما كانت تفضل أن يقود فولكر وحده العملية السياسية، على حد قوله.

وأشار في هذا الصدد إلى أن بعض المكونات في المعارضة وخاصة قوى الحرية والتغيير، تعتقد أن الاتحاد الأفريقي “يحابي أو أن وجوده ضمن الآلية التي تقود المحادثات يهدف لمساعدة المكون العسكري للخروج من المأزق”.

مفاوضات حل الأزمة

وفي 8 يونيو/حزيران الجاري، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية أممية أفريقية، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي 12 من الشهر نفسه، أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يحدد لاحقا.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعدّها الرافضون “انقلابا عسكريا”.