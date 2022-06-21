مصر والسعودية توقعان 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليارات دولار أمريكي

وقّعت مصر والسعودية، الثلاثاء، 14 اتفاقية اقتصادية وتجارية بلغت قيمتها 29 مليار ريال (7.73 مليارات دولار) على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر، ضمن جولة إقليمية تشمل أيضًا الأردن وتركيا.

وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية على تويتر أن الاتفاقيات وُقّعت بين مجموعة من الشركات السعودية تعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية وشركات وجهات مصرية.

وأشارت إلى أن التوقيع جاء خلال حفل أُقيم، اليوم، بالتعاون بينها من جهة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية من جهة أخرى.

في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الشقيقتين؛ المملكة ومصر، تأتي زيارة سمو #ولي_العهد لتُسهم في استعراض الفرص الاستثمارية التي تطرحها المملكة لجذب الاستثمارات المصرية إليها، وتطلق العديد من الاستثمارات السعودية في مصر، وتُعزز التعاون بين البلدين.#محمد_بن_سلمان_في_مصر pic.twitter.com/l6SHzII4Tg — خالد الفالح | Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) June 21, 2022

تم توقيع 14 مذكرة تفاهم واتفاقية بين كبرى الشركات السعودية والمصرية في قطاعات رئيسية مثل:

✅ الطاقة المتجددة

✅ الخدمات اللوجيستية

✅ الخدمات المالية

✅ عقارات

✅ الزراعة والأغذية

✅ تكنولوجيا المعلومات

🇸🇦🤝🇪🇬 pic.twitter.com/TYZU5fqJIB — وزارة الاستثمار (@MISA) June 21, 2022

وفي السياق، قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في بيان صادر عن وزارة الاستثمار إن الاتفاقيات شملت عدة قطاعات حيوية بينها الطاقة المتجددة واللوجستيات والزراعة.

من جهته، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات بين بلاده ومصر “يسهم في استعراض الفرص الاستثمارية التي تطرحها المملكة لجذب الاستثمارات المصرية إليها”.

وأوضح على تويتر أن الرياض تسعى لإطلاق العديد من الاستثمارات السعودية في مصر وتعزيز التعاون بين البلدين.

وتضمنت الاتفاقيات الموقعة، اليوم الثلاثاء، إنشاء (مركز مصر لتخزين البترول والمنتجات البترولية) بين شركة عجلان وإخوانه القابضة السعودية وشركة المجموعة العربية لسلاسل الإمداد المصرية بقيمة 3.26 مليارات دولار.

وفي السياق، وقّعت شركة (بنية كابيتال) المصرية اتفاقية مع شركة (الفنار) السعودية لإنشاء شركة في السعودية تركز على مجالات مراكز البيانات والمدن الذكية والأمن السيبراني باستثمارات بقيمة 200 مليون دولار في المرحلة الأولى، ترتفع إلى مليار دولار خلال خمس سنوات، وفق تصريحات صحفية أدلى بها رئيس شركة (بينة كابيتال) لمواقع إخبارية.

من جهتها، رحّبت الحكومة المصرية بالتعاون والشراكة بين القاهرة والرياض لا سيما في مجالي تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية أنه تم توقيع اتفاقية بين شركة (أكوا باور) السعودية ووزارة الكهرباء من أجل استثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء أكبر محطة في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وكشف البيان عن رغبة الشركة السعودية في الاستثمار في مصر في مجالين واعدين، هما تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وصدر البيان في أعقاب لقاء جمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس مجلس إدارة شركة (أكوا باور) محمد أبو نيان.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، الاثنين، بدء ولي العهد جولة خارجية تشمل مصر والأردن وتركيا.

وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن التبادل التجاري بين السعودية ومصر ارتفع في 2021 بنسبة 88%، إلى 14.5 مليار دولار، مقابل 7.7 مليارات في 2020.

وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر 32 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار استثمارات مصرية في السعودية، وفق بيانات اتحاد الغرف التجارية السعودية.

ويعمل في مصر 6800 شركة سعودية، بينما توجَد 802 شركة مصرية في المملكة.