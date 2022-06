مسؤول عن 75% من محفّزات المرض.. اكتشاف أكثر من 1000 جين مرتبط بمضاعفات كورونا

اكتشف فريق بحثي من الولايات المتحدة وبريطانيا أن هناك جينات معينة لدى البشر تسبب مضاعفات خطيرة عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المعروف أن السن ومؤشر كتلة الجسم والمشكلات الصحية السابقة كلها من الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف استجابة البشر عند الإصابة بالفيروس.

غير أن الدراسات العلمية أثبتت أن الجينات لها دور مهم في تحديد احتمالات حدوث مضاعفات عند الإصابة بالمرض.

'This is significant': New study discovers why some people get long Covid.@JohnathanCK1, from @neuroshef, features after collaborating with @Stanford to discover that there are specific genetic signals in people who develop severe coronavirus infection.

— The University of Sheffield (@sheffielduni) June 17, 2022