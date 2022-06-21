مسؤول عن 75% من محفّزات المرض.. اكتشاف أكثر من 1000 جين مرتبط بمضاعفات كورونا

اكتشف فريق بحثي من الولايات المتحدة وبريطانيا أن هناك جينات معينة لدى البشر تسبب مضاعفات خطيرة عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المعروف أن السن ومؤشر كتلة الجسم والمشكلات الصحية السابقة كلها من الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف استجابة البشر عند الإصابة بالفيروس.

غير أن الدراسات العلمية أثبتت أن الجينات لها دور مهم في تحديد احتمالات حدوث مضاعفات عند الإصابة بالمرض.

'This is significant': New study discovers why some people get long Covid.@JohnathanCK1, from @neuroshef, features after collaborating with @Stanford to discover that there are specific genetic signals in people who develop severe coronavirus infection. — The University of Sheffield (@sheffielduni) June 17, 2022

والدراسة المعنية، أجراها باحثون من جامعة (شيفيلد) في بريطانيا و(ستانفورد) في الولايات المتحدة، ونشرت في الدورية العلمية (سيل سيستم).

وتهدف الدراسة إلى معرفة سبب إصابة بعض البشر بمضاعفات خطيرة أو قضائهم نحبهم عند الإصابة بفيروس كورونا، في حين يتعافى آخرون بعد أن تظهر عليهم أعراض طفيفة.

واستخدم فريق البحث تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على أكثر من 1000 جين مرتبط بظهور مضاعفات لفيروس كورونا على المرضى.

وقال (جوناثان كوبر) الباحث في قسم علوم الجهاز العصبي بجامعة شيفيليد “اكتشفنا خلال الدراسة التركيب الوراثي المرتبط بالإصابة بالفيروس ووجدنا أكثر من 1000 جين مسؤول عن 75% من المحفزات الجينية التي تؤدي إلى تفاقم أعراض المرض”.

وفي إطار الدراسة اعتمد الباحثون على قاعدة بيانات ضخمة تضم أنسجة رئوية من 19 نوعًا مختلفًا، بما في ذلك الخلايا الظهارية التي تمثل خط الدفاع الأول ضد عدوى الجهاز التنفسي، فضلًا عن أنسجة مرضى مصابين بمضاعفات خطيرة جراء فيروس كورونا.

مع تقلب فصول السنة وخاصة مع بداية فصل الربيع تكثر الحساسية لدى عدد كبير من الأشخاص حيث يتبدل الطقس وتتفتح الأزهار، وهو ما يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات.

– لذا تعرف على بعض النصائح الطبية للتعامل مع حساسية الربيع وتبدل الفصول#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/chvdVzKbII — مع الحكيم (@m3alhakim) May 28, 2022

كما درس الباحثون خلال الدراسة الطفرات الجينية التي يمكن أن تكون من أسباب الإصابة بمضاعفات خطيرة للمرض، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني (ميديكال إكسبريس) المتخصص في الطب.

وانتشر فيروس كورونا في أنحاء العالم بعد ظهوره أواخر عام 2019 في ووهان بالصين، وأصاب منذ ذلك الوقت مئات الملايين فب العالم، وأدى إلى وفاة أكثر من 6 ملايين في أرجاء المعمورة.