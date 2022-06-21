الجزيئات المتناهية الصغر.. علاج واعد يمنح مرضى الأورام السرطانية الصلبة أملا في الشفاء

اكتشف باحثون من كلية الطب بجامعة ويك فورست بولاية نورث كارولينا الأمريكية نهجًا جديدًا لعلاج الأورام السرطانية الصلبة باستخدام الجزيئات المتناهية الصغر.

وترتبط الأورام الصلبة بسرطانات مثل سرطان الثدي والرأس والعنق والقولون.

#BreakingNews: Researchers here have discovered a possible new approach in treating solid tumors through the creation of a novel nanoparticle. 🔗 Read the details here: https://t.co/yZ4AzPjL4h pic.twitter.com/MjReBYdw5x — Wake Forest University School of Medicine (@wakeforestmed) June 15, 2022

واستخدم الباحث شين مينغ المتخصص في مجال السرطانات جزيئات متناهية الصغر لتوصيل جرعة من مادة (إيه.آر.إل 67156) إلى الخلايا السرطانية من أجل تحفيز رد فعل مناعي ضد مرض السرطان.

وقام فريق الباحثين باختبار هذه التقنية على أورام سرطانية في القولون والرأس والعنق لدى فئران.

وأحدث العلاج المناعي تحولًا في علاج مختلف أنواع السرطان إلا أن استجابة المرضى لهذا النوع من العلاجات لا تتجاوز نسبة 20%.

ونُشرت الدراسة في الدورية العلمية (ترانسليشنال ميديسين) بعد أن أظهرت نتائج واعدة، وتمكنت من إطالة عمر المرضى وإنقاذ حياتهم.

وقال مينغ لمجلة (ميديكال إكسبريس 9) المتخصصة في مجال الطب “معظم الأورام الصلبة لها بيئة مكروية (دقيقة) سيئة يمكن أن تجعلها لا تستجيب للعلاجات التقليدية للسرطان، بما في ذلك العلاج المناعي”.

وأوضح أن المركبات العلاجية مثل (إيه.آر.إل 67156) قد تجد صعوبة في اختراق الأورام الصلبة، وبالتالي فإن تركيب الجزيئات المتناهية الصغر الجديد يمكن أن يتيح وصول المركب العلاجي إلى خلايا السرطان وتحسين فرص الشفاء.

وتابع “وجدنا أن طب الجزيئات المتناهية الصغر يساعد بشكل كبير في كبح جماح نمو الأورام ويرفع فعالية وسائل العلاج القائمة بالفعل”، مضيفًا أن نتائج هذه الدراسة تتطلب مزيدًا من التقييم العلمي.