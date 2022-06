الجزيئات المتناهية الصغر.. علاج واعد يمنح مرضى الأورام السرطانية الصلبة أملا في الشفاء

اكتشف باحثون من كلية الطب بجامعة ويك فورست بولاية نورث كارولينا الأمريكية نهجًا جديدًا لعلاج الأورام السرطانية الصلبة باستخدام الجزيئات المتناهية الصغر.

وترتبط الأورام الصلبة بسرطانات مثل سرطان الثدي والرأس والعنق والقولون.

#BreakingNews: Researchers here have discovered a possible new approach in treating solid tumors through the creation of a novel nanoparticle.

🔗 Read the details here: https://t.co/yZ4AzPjL4h pic.twitter.com/MjReBYdw5x

— Wake Forest University School of Medicine (@wakeforestmed) June 15, 2022