مهلة أممية لرئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة في ليبيا لحل الخلافات بشأن مسودة الدستور

منحت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا مهلة “10 أيام” لكل من رئيس مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري لحل الخلافات بشأن التدابير التي ستقود إلى انتخابات والتوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي.

جاء ذلك بينما التزمت ستيفاني الصمت حيال فشل لقاء كانت دعت إليه، السبت، بين رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في العاصمة المصرية القاهرة.

وأعربت ستيفاني في بيان عن التزامها بدعم كل الجهود لإنهاء المراحل الانتقالية، وذلك خلال ختام الجولة الثالثة من اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري الليبي.

ودعت خلال كلمتها رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبيين للاجتماع في غضون عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.

وأشارت في بيانها إلى وجود بعض الخلافات التي لا تزال قائمة بشأن بعض المواد الخلافية، لكنها نوهت إلى وجود “توافقً” على العديد من المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي.

وأوضحت ستيفاني أن لجنة صياغة الدستور تعمل الآن على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة النهائية اللازمة، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة ووضع حد لحالة انعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة.

وقالت في البيان “باسم الأمم المتحدة، أود أن اغتنم هذه الفرصة مرة أخرى للتعبير عن شكري الجزيل لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا على حسن استضافتهم أثناء جولات المحادثات الثلاثة”.

Photos from the final day of constitutional track consultations in Cairo that took place from 12 to 19 June: pic.twitter.com/ZK7kw7Oyxw

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) June 20, 2022