قطر الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤشر السلام العالمي

حلت دولة قطر بالمرتبة الأولى في قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤشر السلام العالمي عام 2020، وفي المرتبة الـ27 عالميا بمؤشر السلام العالمي لعام 2020 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام بأستراليا.

ويأتي ترتيب قطر في المؤشر لهذه السنة متقدما بثلاث مراتب عن موقعه العام الماضي من بين 163 دولة شملها التقرير، وحازت قطر المركز الأول عربيا والـ23 عالميا في مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، مما يجعلها واحدة من الدول الأكثر أمانا في العالم.

وبالنظر إلى محاور أخرى للمؤشر، حققت قطر مراتب متقدمة من أبرزها: انخفاض معدلات ارتكاب جرائم القتل والعنف، ومدى انتشار الجريمة في المجتمع واستقرار الأوضاع السياسية، وخلوّ المجتمع من الإرهاب وتأثيراته، وعدم وجود تهديدات أو صراعات داخلية أو خارجية.

حافظت دولة قطر في #مؤشر_السلام_العالمي 2022 على صدارتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا طيلة الفترة الماضية (2019- 2022)، وبحسب التقرير، فإن تصدر #قطر يؤكد ما تتمتع به من مستوى عالٍ في الأمن والأمان وانخفاض معدل الجرائم #الداخلية_قطر pic.twitter.com/qIblSPmMpm — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) June 18, 2022

أما عالميًّا، فقد تراجع مؤشر السلام العالمي إلى أدنى مستوى منذ 15 عاما بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وكشفت نتائج التقرير تحسن النتائج الإجمالية في 12 من 20 دولة في المنطقة، في حين سجلت 8 دول تدهورا في مؤشر السلام، وأشار التقرير إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيت في المرتبة الدنيا من مؤشر السلام في العالم للعام السابع على التوالي رغم تحسن بعض المؤشرات بشكل طفيف.

وجاء اليمن في ذيل قائمة الدول، ليصبح الأدنى بمؤشر السلام في الشرق الأوسط وفي العالم عموما، وقد حل مكان سوريا التي كانت في تلك المرتبة منذ 2014.

كما شهد السودان أكبر تدهور في مؤشر السلام في المنطقة، واحتل رابع أقل مرتبة بمؤشر السلام بعدما شهد تدهورا في جميع المجالات، في حين تحسّنت المؤشرات في ليبيا بعد هدوء نسبي خلال الفترة الماضية، ولكنها تبقى من الدول الدنيا في مؤشر السلام العالمي.

وفيما يلي ترتيب الدول العربية وفق “مؤشر السلام العالمي” لعام 2022:

قطر: المرتبة 1 عربيا، و23 عالميا

الكويت: المرتبة 2 عربيا، و39 عالميا

الأردن: المرتبة 3 عربيا، و57 عالميا

الإمارات: المرتبة 4 عربيا، و60 عالميا

عُمان: المرتبة 5 عربيا، و64 عالميا

المغرب: المرتبة 6 عربيا، و74 عالميا

تونس: المرتبة 7 عربيا، و85 عالميا

البحرين: المرتبة 8 عربيا، و99 عالميا

الجزائر: المرتبة 9 عربيا، و109 عالميا

السعودية: المرتبة 10 عربيا، و119 عالميا

مصر: المرتبة 11 عربيا، و126 عالميا

الأراضي الفلسطينية: المرتبة 12 عربيا، و133 عالميا

لبنان: المرتبة 13 عربيا، و138 عالميا

ليبيا: المرتبة 14 عربيا، و151 عالميا

السودان: المرتبة 15 عربيا، و154 عالميا

العراق: المرتبة 16 عربيا، و157 عالميا

سوريا: المرتبة 17 عربيا، و161 عالميا

اليمن: المرتبة 18 عربيا، و162 عالميا.

الدول الأكثر أمانا في العالم

عالميا، تصدرت أيسلندا رأس القائمة تلتها نيوزيلندا في المركز الثاني وأيرلندا في المركز الثالث والدنمارك في المركز الرابع وأستراليا في المركز الخامس.

وأظهرت نتائج المؤشر كذلك أن الوفيات الناجمة عن الصراعات ازدادت بشكل حاد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، في حين تحسّنت المؤشرات المتعلقة بالإرهاب، إذ لم تسجل 70 دولة أي هجمات خلال عام 2021، وهي أفضل نتيجة منذ 2008.

وحذر التقرير من انعدام الأمن الغذائي وعدم الاستقرار السياسي على مستوى العالم، وتعد أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط عرضة أكثر لتلك الأزمات.