الموازنة العامة المصرية تفجر جدلا في البرلمان بسبب سياسة الاقتراض (فيديو)

أثارت الموازنة العامة التي قدمتها الحكومة المصرية إلى مجلس النواب جدلا كبيرا في البرلمان، وبين المدونين الذين أعادوا نشر مقاطع لنواب أبدوا رفضهم لمشروع الموازنة بسبب ما اعتبروه خللا في أولوياتها.

وعبر النواب عن رفضهم للمبالغ المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة العامة لعام 2023/2022، فضلا عن الاعتراض على الزيادة الكبيرة في الاقتراض الحكومي في الأعوام الأخيرة.

وكان أحد هذه المقاطع للنائب أحمد الشرقاوي الذي قال إنه يجب إعلان فشل خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصة أن نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة أكثر من 70%، مع استمرار سياسة الاقتراض وتراكم الديون، وتخصيص مبالغ ضخمة للقطار الكهربي (المونوريل) على حساب ميزانية التعليم والصحة.

"مونوريل بـ50 مليار والتعليم مليار و800 مليون"

النائب أحمد الشرقاوي يوضح أسباب رفضه الموازنة العامة الجديدة pic.twitter.com/TYxdgzsrsJ — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 19, 2022

وتفاعلًا مع تصريحات النائب الشرقاوي كتبت نجلاء المنير “الميزانية خصصت 50 مليار جنيه للمونوريل و19 مليار للتعليم. زمن العجائب! أموال الدولة تُصرف على البهرجة الكاذبة، والتعليم الذي هو مستقبل وأمان أي بلد لحمايته من الجهل لا يصرف عليه”.

أما أدهم فوزي فغرد قائلا “مشكلة الإصلاح الجريء أنه ممكن جدا أن تجد شخصا يتعجب من هذه الأرقام أمام الجهد المبذول”.

فى مشروع موازنة العام الجديد المعروضة لطلب التصديق من برلمان #السيسى

تخصيص 50 مليار جنيه لإنشاء المونوريل، فيما تم تخصيص 19 مليار جنيه فقط لإصلاح التعليم!#مصر — أحمد رامى الحوفى (@5DTPD3jcWuc9RUN) June 19, 2022

وغرد عماد علي “المشكلة هي أنه مع كل قرض يقال تمت الموافقة من البرلمان، مما يعني أن السيد النائب المحترم يمثّل علينا”.

أما أحمد مبروك فغرّد قائلا “يا عم وماله خلّي الناس تصرف”!

وفي أول أيام نظر موازنة السنة المالية الجديدة 2023/2022 بمجلس النواب، هاجم عدد من النواب توجه الحكومة للاقتراض ومرتبات عدد من العاملين بالمؤسسات العامة، في حين وافق العديد من نواب حزب الأغلبية (مستقبل وطن) على الموازنة.

"شعب مصر كله بيشتغل تحت إيد الديانة"..

النائب ضياء الدين داوود يفضح الفساد والتناقض في الموازنة العامة pic.twitter.com/rN6XFAgOWM — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 19, 2022

وقال النائب ضياء الدين داود إننا أصبحنا نعمل لدى “الديّانة” مضيفًا أن الموازنة الجديدة أقل ما توصف به أنها “خطة اقتصادية تعيسة” تشهد على عجز الحكومة عن معالجة المشكلات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة النائب محمد بدراوي إن البيان المالي للحكومة يكشف عن عجز فادح يحدث لأول مرة في تاريخ البلاد، إذ إن حجم الاقتراض أعلى من الإيرادات، إذ بلغت الإيرادات 1513 مليار جنيه في حين وصل الاقتراض إلى 1517 مليار جنيه.

وأوضح أنه منذ خمس سنوات فقط كانت تبلغ تلك الديون ثلث هذه الأرقام، في حين أن الضرائب المستمرة على المواطنين وصلت إلى 77% من إيرادات الموازنة، بزيادة 5% على السنة السابقة، مؤكدًا أن المواطن هو من يتحمل التكلفة الحقيقية للاقتراض المستمر.