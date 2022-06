“أطلقوا 16 رصاصة باتجاه الصحفيين”.. نيويورك تايمز تنشر نتائج تحقيق أجرته حول اغتيال شيرين أبو عاقلة

كشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز استمر لمدة شهر أن الرصاصة التي تسببت في استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة أُطلقت من موقع قريب من قافلة عسكرية إسرائيلية، وأن الرصاص مصدره جندي من وحدة النخبة على الأرجح.

وأظهرت الأدلة التي نشرتها الصحيفة الأمريكية، الاثنين، عدم وجود مسلحين فلسطينيين قرب موقع الحادث، وهو ما يتناقض مع المزاعم الإسرائيلية بأن جنديًّا قتل الزميلة شيرين بالخطأ خلال إطلاق النار على مسلح فلسطيني.

وأوضح التحقيق أن 16 رصاصة أُطلقت من موقع القافلة الإسرائيلية، في تناقض آخر مع المزاعم الإسرائيلية بأن الجندي أطلق 5 رصاصات فقط باتجاه الصحفيين.

The bullet that killed Shireen Abu Akleh came from the approx. position of an Israel military vehicle — most likely fired by a soldier from an elite unit. It was one of 16 bullets fired into the direction of 5 clearly marked journalists. Our investigation: https://t.co/sFL6zl08LK

— Christiaan Triebert (@trbrtc) June 20, 2022