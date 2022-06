الشرطة الأوربية تفكك نظام تجسس واسع الاستخدام يخترق الهواتف والحسابات المصرفيّة

كشفت وكالة الشرطة الأوربية (يوروبول) أنها فكّكت نظام “فلوبوت” للتجسّس المستخدم على نطاق واسع، لاختراق الهواتف المحمولة بهدف سرقة معلومات حسّاسة أو كلمات مرور أو أرقام حسابات مصرفية.

وقالت وكالة الشرطة الأوربية في بيان إن فلوبوت تسبّب في حوادث كبيرة في إسبانيا وفنلندا وكان أحد أكثر البرمجيات الخبيثة شيوعًا”.

وانتشر هذا البرنامج بسرعة كبيرة لقدرته على الوصول إلى قائمة الاتصالات في الهاتف المخترق واستخدام الأرقام لمهاجمة أجهزة جديدة، بحسب ما ذكرته الوكالة الأوربية.

ويخترق هذا البرنامج الهواتف العاملة بنظام “أندرويد” عبر رسالة نصيّة تتضمّن رابطا يقود المستخدم نحو تنزيل تطبيقٍ يستخدمه القراصنة لسرقة المعلومات الشخصية والمالية.

🚨 Takedown of SMS-based FluBot spyware 🚨

🔹 International law enforcement operation involving 11 countries 🌍🚔

🔹 Fastest-spreading mobile malware to date ⏩📱

🔹 The Android malware has now been rendered inactive ✋🛑

More ➡️ https://t.co/YcMC5XRS6o pic.twitter.com/ksPuSHk6aW

— Europol (@Europol) June 1, 2022