الشرطة الأوربية تفكك نظام تجسس واسع الاستخدام يخترق الهواتف والحسابات المصرفيّة

كشفت وكالة الشرطة الأوربية (يوروبول) أنها فكّكت نظام “فلوبوت” للتجسّس المستخدم على نطاق واسع، لاختراق الهواتف المحمولة بهدف سرقة معلومات حسّاسة أو كلمات مرور أو أرقام حسابات مصرفية.

وقالت وكالة الشرطة الأوربية في بيان إن فلوبوت تسبّب في حوادث كبيرة في إسبانيا وفنلندا وكان أحد أكثر البرمجيات الخبيثة شيوعًا”.

وانتشر هذا البرنامج بسرعة كبيرة لقدرته على الوصول إلى قائمة الاتصالات في الهاتف المخترق واستخدام الأرقام لمهاجمة أجهزة جديدة، بحسب ما ذكرته الوكالة الأوربية.

ويخترق هذا البرنامج الهواتف العاملة بنظام “أندرويد” عبر رسالة نصيّة تتضمّن رابطا يقود المستخدم نحو تنزيل تطبيقٍ يستخدمه القراصنة لسرقة المعلومات الشخصية والمالية.

🚨 Takedown of SMS-based FluBot spyware 🚨 🔹 International law enforcement operation involving 11 countries 🌍🚔

🔹 Fastest-spreading mobile malware to date ⏩📱

🔹 The Android malware has now been rendered inactive ✋🛑 More ➡️ https://t.co/YcMC5XRS6o pic.twitter.com/ksPuSHk6aW — Europol (@Europol) June 1, 2022

وتمكنت الشرطة الهولندية في مايو/أيار من تعطيل البنية التحتية لنظام فلوبوت بعد تحقيق دولي أجرته إحدى عشرة دولة من بينها الولايات المتحدة وأستراليا ودول أوربية.

وقالت الشرطة الهولندية في بيان “فصلنا 10 آلاف ضحية عن شبكة فلوبوت واعترضنا أكثر من 6.5 ملايين رسالة نصية خبيثة”.

ولا تزال الشرطة تحاول كشف هوية المسؤولين عن عملية الاحتيال، ولم تحدّد يوروبول كيف تمكّنت من تعطيل هذا البرنامج، تجنبًا لكشف معلومات حول التقنيات المتبعة.

وأكدت أن “العملية لم تنطوِ على تفكيك أي بنى تحتية بل نفّذت بوسيلة أخرى”.

واكتشف برنامج فلوبوت نهاية عام 2020، وانتشر بسرعة فائقة السنة التالية، ما ألحق الضرر بعدد كبير من الأجهزة في العالم، خصوصًا في إسبانيا وفنلندا.