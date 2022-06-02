منظمات إغاثة أوربية تجدد التحذير من تصاعد أزمات الجوع بالعالم

حذرت منظمات إغاثة أوربية من مواجهة أزمات جوع متفاقمة جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك بعد تحذيرات مماثلة من قبل منظمات أممية ودولية بهذا الخصوص.

وشددت كل من منظمة (فيلت هونجر هيلفه) الألمانية المعنية بمكافحة الجوع في العالم ومنظمة الإغاثة (تير ديز أوم) على أن سياسة التنمية مطلوبة للرد على تداعيات الحروب وتفشي فيروس كورونا وتغير المناخ وكارثة المجاعة المتزايدة، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة.

For Andriy and other farmers in #Ukraine, the range of problems caused by the war feel unsurmountable. Whether his crops sell for low prices, are kept in expensive storage, or at worst, are destroyed, the outcome will be a blow to him, the economy, his employees, and consumers. — World Food Programme (@WFP) June 2, 2022

وأكدت المنظمتان أن المجتمع الدولي بصدد مواجهة أزمة غذاء عالمية، ودعتا إلى ضرورة أن تستفيد الحكومة الاتحادية من رئاسة ألمانيا لمجموعة السبع لهذا العام من أجل الالتزام مع الشركاء بمبادرات ملزمة من أجل تأمين الغذاء على مستوى العالم.

وقال الأمين العالم للمنظمة الألمانية “يجب ألا نسمح بتكرار أزمة الجوع مثل 2008/2007 التي شملت نحو مليون جائع بالعالم.. تأمين التغذية العالمية يجب أن يكون له أعلى أولوية سياسية”.

وشدد على ضرورة أن توفر الحكومة الاتحادية بالتعاون مع دول مجموعة السبع 14 مليار دولار أمريكي (نحو 13 مليار يورو) سنويا بشكل إضافي لتأمين الغذاء من أجل التغلب على الجوع بالعالم.

Russia’s Invasion of Ukraine Exacerbates Hunger in Middle East, North Africa https://t.co/lwCITMlh6D — Human Rights Watch (@hrw) March 21, 2022

“الأخطر في التاريخ الحديث”

في ذات الشأن أبدى برنامج الغذاء العالمي في وقت سابق، مخاوفه من أزمة مجاعة على مستوى العالم ربما تكون الأخطر في التاريخ الحديث.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إن مخاوف من أزمة جوع قادمة على مستوى العالم -قد تكون الأخطر في التاريخ الحديث- تتزامن مع اضطرابات على الصعيد الدولي، وخاصة الصراعات وتغيّر المناخ وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، لأرقام غير مسبوقة.

وأضافت في حديث لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، أن هذه الاضطرابات تأتي في وقت لم يتعاف العالم فيه من أزمة كوفيد-19 وتبعاتها، مؤكدة أن تضافر تلك العوامل مجتمعة يسهم في تضخيم الأزمة الحالية وجعلها “ربما الأخطر على الإطلاق”.

‼️ New @Oxfam brief: How and why #Ukraine crisis could cause #hunger globally to worsen. From East Africa to the Middle East, the most important problem is affordable access to food, not availability. Read 👉 https://t.co/tAMvekggpd pic.twitter.com/uxELBKYcAY — Oxfam EU (@OxfamEU) March 21, 2022

وقالت “في الأيام الأخيرة، ظهرت مخاوف عالمية من نقص القمح والحبوب جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وأعلنت دول عدة إيقاف تصدير الحبوب -آخرها الهند- مع موجة حر قياسية أضرت بالمحاصيل، وهذا من شأنه أن يؤثر في ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.

كما حذرت كل من منظمة هيومن رايتس والصليب الأحمر وأوكسفام من حدوث أزمات في الغذاء والمناخ جراء الحروب، سواء كانت بين روسيا وأوكرانيا أو تلك الدائرة في الشرق الأوسط.

We face a twin crisis of rising hunger + increasing emergencies.#SocialProtection schemes safeguard against shocks and prevent communities from falling into hunger in the first place. WFP supports gov'ts to 🤝 facilitate 🔄enable 💪and scale up sustainable and tangible change. pic.twitter.com/P2KDji2yXM — World Food Programme (@WFP) June 2, 2022

ونشرت منظمة رايتس ووتش تقريرا عبر موقعها الإلكتروني قالت فيه إن “الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى تفاقم الجوع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكون هذين البلدين مصدّرين رئيسيين للمنتجات الزراعية إلى العديد من دول المنطقة”.

وأكدت المنظمة أن على الحكومات ضمان ألا يؤدي النزاع إلى تفاقم أزمة الغذاء وحماية الحق في الحصول على غذاء مناسب وميسور التكلفة للجميع.

وتمتلك أوكرانيا ثلث التربة الأكثر خصوبة في العالم وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) و45% من صادراتها مرتبطة بالزراعة، وهي من بين المصدّرين الرئيسيين لزيت دوار الشمس وبذور اللفت والشعير والذرة والقمح والدواجن.