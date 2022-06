منظمات إغاثة أوربية تجدد التحذير من تصاعد أزمات الجوع بالعالم

حذرت منظمات إغاثة أوربية من مواجهة أزمات جوع متفاقمة جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك بعد تحذيرات مماثلة من قبل منظمات أممية ودولية بهذا الخصوص.

وشددت كل من منظمة (فيلت هونجر هيلفه) الألمانية المعنية بمكافحة الجوع في العالم ومنظمة الإغاثة (تير ديز أوم) على أن سياسة التنمية مطلوبة للرد على تداعيات الحروب وتفشي فيروس كورونا وتغير المناخ وكارثة المجاعة المتزايدة، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة.

For Andriy and other farmers in #Ukraine, the range of problems caused by the war feel unsurmountable.

Whether his crops sell for low prices, are kept in expensive storage, or at worst, are destroyed, the outcome will be a blow to him, the economy, his employees, and consumers.

— World Food Programme (@WFP) June 2, 2022