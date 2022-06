مناكفة ملكية.. الابن الأصغر للأمير ويليام يجادل والدته خلال احتفال ملكي (فيديو)

أظهر مقطع مصور التقط لأفراد العائلة المالكة البريطانية، الخميس، خلال احتفال الملكة إليزابيث الثانية باليوبيل البلاتيني لجلوسها على عرش المملكة المتحدة ومرور 70 عاما على تتويجها أن الأطفال حتى الحاصلين رسميا على لقب “أمراء” يشتركون مع أقرانهم من الطبقات الاجتماعية الأخرى في الكثير من ردود الأفعال والتصرفات.

This is the moment the Queen was joined on the balcony of Buckingham Palace by members of her family for the Jubilee flypast, celebrating her 70 years on the throne. pic.twitter.com/kuMOXLbiPM

— Channel 4 News (@Channel4News) June 2, 2022