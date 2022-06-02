مناكفة ملكية.. الابن الأصغر للأمير ويليام يجادل والدته خلال احتفال ملكي (فيديو)

أظهر مقطع مصور التقط لأفراد العائلة المالكة البريطانية، الخميس، خلال احتفال الملكة إليزابيث الثانية باليوبيل البلاتيني لجلوسها على عرش المملكة المتحدة ومرور 70 عاما على تتويجها أن الأطفال حتى الحاصلين رسميا على لقب “أمراء” يشتركون مع أقرانهم من الطبقات الاجتماعية الأخرى في الكثير من ردود الأفعال والتصرفات.

This is the moment the Queen was joined on the balcony of Buckingham Palace by members of her family for the Jubilee flypast, celebrating her 70 years on the throne. pic.twitter.com/kuMOXLbiPM — Channel 4 News (@Channel4News) June 2, 2022

وظهر الأمير لويس، الابن الأصغر للأمير ويليام، خلال مراسم تحية الجماهير من شرفة قصر باكنغهام الرئيسية وهو يتجادل مع والدته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون رغم وجوده في الصف الأول وفي محاذاة الملكة.

وبدا الأمير الصغير وكأنه يرفض الالتزام بمكان وقوف محدد له وبدأ يتنقل بين المتواجدين في الشرفة لتبتعد عدسات المصورين حتى اللحظة التي تمكنت فيها دوقة كامبريدج من إقناع ولدها بالوقوف أمامها والتزام الهدوء وتحية الجماهير.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتصرف فيها أطفال العائلة المالكة البريطانية كغيرهم من أقرانهم في هذه الأعمار الصغيرة، رغم جميع القواعد والبروتوكولات التي تفرض عليهم وعلى آبائهم لاسيما خلال المراسم الرسمية.

ففي عام 2016، وخلال عيد ميلاد الملكة إليزابيث التسعين حاول الأمير جورج الابن الأكبر للأمير ويليام إلقاء نظرة أفضل على الاحتفالات من شرفة قصر باكنغهام فتسلق سور الشرفة في مشهد عكس تصرفات طفولية اعتيادية التقطتها عدسات المصورين قبل أن يقوم الده بالسيطرة على الموقف.

وأثبتت أيضا الأميرة شارلوت الابنة الوسطى لكيت ميدلتون والأمير ويليام، خلال رحلة رسمية إلى ألمانيا عام 2017، أن الأطفال الملكيين يمكن أن يصابوا بنوبة غضب.

وانتشر، حينئذ، مقطع مصور للأميرة الصغيرة وهي فاقدة لأعصابها وتلقي بنفسها على الأرض قبل أن تنجح والدتها في تهدئتها والسيطرة عليها.

وكانت كيت ميدلتون قد ظهرت في عدة مناسبات بينها زفاف شقيقتها بيبا وهي تحاول السيطرة على تصرفات أطفالها التزاما بالقواعد الملكية.

وعلى هذا النحو، اشتهرت الأميرة ليونور (8سنوات) ابنة الأميرة مادلين أصغر أبناء ملك السويد بأنها “طفلة مشاغبة”، وفق تقارير إعلامية.

وتداول للأميرة الصغيرة عندما كانت تبلغ من العمر4 سنوات وعلى نطاق واسع صورا ومقاطع مصورة تظهر ردور أفعال مشاغبة وعفوية رغم مبادئ الأخلاق واللياقة التي تم حفرها في رأسها قبل أن تتمكن حتى من التحدث.

وكان كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي يرون أن تصرفات الأميرة ليونور “طبيعية” تعكس طفولتها وتثبت أن جميع الأطفال يتصرفون بالطرق نفسها لاسيما عند الغضب حتى وإن كانت الأم أميرة حقيقية.