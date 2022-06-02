شهيد جديد برصاص قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة ببيت لحم (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، استشهاد الشاب أيمن محمود محيسن (29 عاما) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء هجومه على مخيم الدهيشة في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وتداولت صفحات ووسائل إعلام فلسطينية لقطات مصورة للحظات توديع الأسير المحرر أيمن محيسن الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات مع المواطنين الذين تصدوا لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم الدهيشة في بيت لحم.

🔶 🎥 وداع الشهيد أيمن محيسن الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بيت لحم. pic.twitter.com/a7ccyshMqN — شبكة قدس فيد (@qudsfeed) June 2, 2022

وفي السياق نفسه، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم الإضراب الشامل من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 ظهرا بالتوقيت المحلي، حدادًا على روح الشهيد أيمن محيسن الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة.

وأظهرت صور التقطت للشهيد من موقع استشهاده سقوطه على الأرض ملطخًا بالدماء وسط شاب عزَّل كانوا يحاولون التصدي لهجوم ووحشية قوات الاحتلال.

بدورها، أدانت الخارجية الفلسطينية “جريمة إعدام” الشهيد أيمن محيسن في مخيم الدهيشة، وطالبت بوضع حد “لإفلات إسرائيل من العقاب”.

وقالت في بيان إن جرائم الإعدامات الميدانية “باتت نتيجة مباشرة للاقتحامات الهمجية التي تشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي”.

واعتبرت أن “صمت” المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية على جرائم دولة الاحتلال “غطاء وحماية من المحاسبة”.

عاجل | الخارجية الفلسطينية: جرائم الإعدامات الميدانية باتت نتيجة مباشرة للاقتحامات الهمجية التي تشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي #الجزيرة_مباشر #فلسطين — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 2, 2022

وكانت شبكة (فلسطين الإخبارية) قد ذكرت أن جيش الاحتلال اقتحم مخيم الدهيشة من عدة جهات بأعداد كبيرة من الجنود وأفراد الوحدات الخاصة، وجرت مواجهات عنيفة، وتصدى عشرات الشبان للجنود بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وأوضحت أن جنود الاحتلال ردوا على مقاومة هؤلاء الشباب بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز lما أدى إلى إصابة الشاب محيسن برصاصة في القلب نقل إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي حيث أُعلن استشهاده.

استشهاد الأسير المحرر #أيمن_محيسن في مخيم الدهيشة برصاص قوات جيش الاحتلال قضاء بيت لحم pic.twitter.com/1miGFAwJUT — Attaya Abed (@AbedAttaya) June 2, 2022

وأشارت مصادر فلسطينية لوسائل الإعلام إلى أن المواجهات في مخيم الدهيشة أسفرت أيضا عن نحو 4 مصابين.