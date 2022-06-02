رئيس الإنتربول يحذر: الأسلحة المرسلة لأوكرانيا سينتهي بها المطاف في أيدي المجرمين

نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن رئيس منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) قوله إن الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا سينتهي بها المطاف في أيدي المجرمين.

وقال رئيس الإنتربول يورغن ستوك “بمجرد انتهاء الصراع، سوف تغرق السوق الدولية في موجة من الأسلحة النارية والأسلحة الثقيلة”، داعيًا الدول الأعضاء في الإنتربول إلى التعاون لتعقب الأسلحة المهربة والإبلاغ عنها.

وأضاف ستوك “بمجرد أن تصمت المدافع في أوكرانيا، ستنتشر الأسلحة غير المشروعة في العديد من بقاع العالم. نحن نعرف هذا خلال تجاربنا السابقة في مسارح الصراع العالمية”.

وتابع أن “السلاح المهرب وغير القانوني سيخلق تحديًا لا يمكن لأي بلد أو منطقة التعامل معه بمعزل عن غيرها من الدول، لأن المنظمات الإجرامية المتخصصة في تجارة السلاح تعمل على مستوى عالمي، وبطرق متطورة ومحترفة”.

وأوضح ستوك “يمكننا أن نتوقع تدفق الأسلحة في أوربا وخارجها، وعلينا أن نتوقع تهريب هذه الأسلحة ليس فقط إلى البلدان المجاورة ولكن إلى القارات الأخرى”.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، أرسل الحلفاء الغربيون شحنات مهمة من الأسلحة العسكرية المتطورة، مضيفة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستزود كييف بأنظمة صاروخية وذخائر متطورة.

وتابعت الصحيفة أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في عام 2021، بعد 20 عامًا من الحرب، تُركت كميات هائلة من المعدات العسكرية المتطورة للغاية سقطت في أيدي حركة طالبان وتنظيمات مسلحة أخرى.

وكانت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) قد حثت في وقت سابق الدول الأعضاء على استخدام قاعدة بياناتها المعتمدة للمساعدة في تعقب الأسلحة. مؤكدة أن أفراد منظمات تهريب الأسلحة مهتمون بجميع أنواع الأسلحة التي يمكن استخدامها بسهولة أو لأغراض إجرامية.

وأكد ستوك الذي كان يتحدث لرابطة الصحافة الأنجلو أمريكية في باريس، إن الصراع في أوكرانيا أدى أيضًا إلى زيادة سرقة الأسمدة على نطاق واسع وزيادة في الكيماويات الزراعية المزيفة، كما كان هناك ارتفاع كبير في سرقة الوقود، وقال “أصبحت هذه المنتجات أكثر قيمة”.

وردًا على سؤال حول مزاعم بخرق العقوبات وغسيل الأموال من قبل “الأوليغارشية” الروسية التي تواجه قيودًا دولية، قال الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية إن الإنتربول لا يحقق في هذه الجرائم ولا في جرائم الحرب المزعومة، لأن دستور الإنتربول يحظر على المنظمة الانخراط في النشاط السياسي، ويجب أن تظل محايدة.

وأضاف أن المنظمة تلقت طلبًا من أوكرانيا للمساعدة في تحديد هوية القتلى في النزاع، لكنه رد قائلًا “نحن لسنا في أوكرانيا، ولكن يمكننا المساعدة في ذلك”.