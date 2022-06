خبراء: ليس من السهل السيطرة على تفشي جدري القرود في بريطانيا

كشف خبراء بريطانيون أنه “لن يكون من السهل” السيطرة على تفشي مرض جدري القرود في المملكة المتحدة في ظل تنامي حالات الإصابة به.

وحذرعالم الأوبئة والمستشار العلمي للحكومة جون إدموندز من أن مرض جدري القرود في بريطانيا “لن يكون من السهل القضاء عليه ومن المحتمل أن يستمر لعدة أشهر”.

وقال إدموندزالذي يعمل في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي في تصريحات لصحيفة (إندبندنت) البريطانية إن السيطرة على انتقال العدوى “تتطلب الكثير من العمل” مع تسجيل 190 حالة حتى الآن في جميع أنحاء بريطانيا.

وأضاف أن ظهور إصابات في جميع أنحاء العالم “يشير إلى أنه ستكون هناك مشكلة في عمليات إنهاء تفشي المرض”.

وتابع “لن نتخلص منه بين عشية وضحاها، سيستغرق الأمر شهرين من العمل الجاد من أجل تتبع جميع الإصابات والمخالطين والقضاء عليه”.

بيد أنه في المقابل لفت إلى أن فترة حضانة فيروس جدري القرود “طويلة جدًّا” تمتد بين 9 و10 أيام وربما أطول مما يجعل عملية انتقاله “بطيئة”.

وأردف “سلاسل انتقال العدوى بطيئة وهذا أمر جيد يمنحك الوقت لتتبع عملية الانتقال”.

ونوه إدموندز إلى أنه “سيتم وقف تفشي المرض في نهاية المطاف من خلال مزيج من تعقب الحالات والعزل الذاتي وتطعيم المخالطين”، مضيفا أن ذلك “سيكون مجهودًا حقيقيًّا”.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن أحد أعضاء المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (ساج) التابعة للحكومة قوله إن عدد حالات الإصابة بجدري القرود في المملكة المتحدة “قد يصل في النهاية إلى 1000 حالة”، لكنه أصر على أن هذا قد يظل “تخمينًا”.

وأوضح عضو (ساج) -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أنه “من غير المرجح اختفاء جدري القرود بسرعة بعد أن زرع نفسه في شبكة متصلة من الناس”، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية.

وأضاف “من المحتمل أن يحدث تحول لم نشهده من قبل في سلوك الفيروس، لذلك أتوقع استمرار زيادة الحالات، لكن سأتفاجأ إذا تجاوزت الحالات 1000”.

