بعد رفع الصحة العالمية مستوى التهديد.. هل يتحول جدري القرود إلى جائحة؟ (فيديو)

رفعت منظمة الصحة العالمية درجة تهديد جدري القرود من منخفض إلى “معتدل”، في وقت استبعدت فيه مديرة إدارة الجدري ببرنامج الطوارئ في المنظمة احتمال أن يؤدي انتشار المرض خارج قارة أفريقيا إلى “جائحة”.

وتعليقًا على هذا القرار أشارت الدكتورة منى كيال استشارية الميكروبيولوجي وتشخيص الأمراض الجرثومية في مستشفى موتول الجامعي أن منظمة الصحة العالمية تتعامل مع ظاهرة انتشار جدري القردة بالبروتوكول نفسه الذي تعاملت به مع جائحة كورونا.

وتقوم المنظمة بإطلاق حملة كبيرة تشمل تحذيرات وتوصيات، كما تعمل على التشجيع على الإبلاغ عن الإصابات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الإصابة من عزل أو حجر صحي للمصابين.

وأوضحت الطبيبة في لقاء مع برنامج “مع الحكيم” على قناة الجزيرة مباشر أن قلق المنظمة نابع من انتشار الفيروس في أماكن غير متوقعة وغير مسبوقة، فضلًا عن خطورة فيروس جدري القرود على الأطفال في حال تفشيه بين الأسر أو في المدارس.

حذّر مايك رايان مدير الطوارئ في #منظمة_الصحة_العالمية، من أن تفشي الأمراض المتوطنة مثل #جدريالقردة وحمى لاسا صار يتكرر بصورة أكثر انتظامًا.. تعرف أكثر على التفاصيل من خلال موقعنا عبر الرابط التالي https://t.co/ZZODGBPzRU#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/6a0wdlfRtZ — مع الحكيم (@m3alhakim) June 2, 2022

في الوقت نفسه، ما زالت دول غربية جديدة تعلن اكتشاف أول إصابة لديها، ومنها المجر والنرويج، في حين تزداد الإصابات في دول أخرى، وخاصة بريطانيا التي تضاعفت فيها الحالات في أسبوع لتصل إلى نحو 200 حالة، وفي أفريقيا موطن الوباء أعلنت نيجيريا عن حالة وفاة بينما سجّلت الكونغو 9 وفيات هذا العام بسبب جدري القرود.

وعلى مستوى المكافحة أفادت المفوضية الأوربية بأن الاتحاد الأوربي يستعد لعمليات شراء جماعية للقاحات وغيرها من العلاجات لمرض جدري القرود، وفي القارة السمراء حذّرت “المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها” من تكرار تخزين اللقاحات، مثلما فعلت الدول الغنية خلال جائحة كورونا.

أعلنت #النرويج والمجر تسجيل أول إصابة بجدري القرود، في حين أعلنت #منظمة_الصحة_العالمية، أن هدفها يتمثل في وقف تفشيه من خلال منع انتقال العدوى بين البشر إلى أقصى حد ممكن.. تعرف أكثر على التفاصيل 👇👇https://t.co/CetMKUK1lA#جدري_القرود#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/nSYf5noDYH — مع الحكيم (@m3alhakim) June 1, 2022

وبالنسبة للقاحات فقد أوضحت ضيفة البرنامج أن شركة بافاريان نورديك الدنماركية الألمانية للأدوية هي الشركة الوحيدة التي لديها الترخيص في العالم لإنتاج لقاح مضاد لجدري القرود، بينما تعمل شركة موديرنا الأمريكية على إنتاج لقاح جديد في طور التنفيذ لم يجهز بعد.

أما في الولايات المتحدة فقد استخدمت السلطات الصحية مخزونها الكبير من لقاح الجدري البشري (small pox) لتلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعرضين للخطر، وذلك بعد ظهور نتائج الدراسات التي تؤكد أن لقاح الجدري يوفر حماية بنسبة 85% ضد جدري القرود.

وفيما يتعلق بباقي دول العالم، فما زال المصير مجهولًا، وقد أكد بعض الخبراء البريطانيين محذرين من أن المرض قد يستمر لأشهر عدة مع صعوبة السيطرة عليه.