بسبب سوء التنظيم.. وزير الداخلية الفرنسي يعتذر لمشجعي ليفربول

قدم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأربعاء، اعتذاره عن سوء تنظيم نهائي دوري أبطال أوربا، يوم السبت الماضي، ما يمهد لتقديم تعويضات لمشجعي نادي ليفربول الذين أطلقت الشرطة عليهم غازات مسيلة للدموع، لكنه تمسك بروايته المثيرة للجدل حول عدد البطاقات المزورة التي قدمت عند مدخل ملعب المباراة في باريس.

وقال دارمانان خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ الفرنسي “من الواضح أن الأمور كان يمكن أن تكون أفضل تنظيما” مبديا أسفه لـ”إفساد احتفال رياضي” ولـ”تجاوزات غير مقبولة في بعض الأحيان”.

وقدم “اعتذارات صادقة” لمشجعي ليفربول عن “الأضرار الجسيمة ولا سيما تلك التي تعرض لها الأطفال”، جراء استخدام الغاز المسيل للدموع.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي أنه “طلب إنزال عقوبات” بفردين من قوات الأمن لإطلاقهما الغاز المسيل للدموع بصورة “مخالفة لقواعد استخدامه”.

وذكر أن شخصين قدما شكوى إلى جهاز التفتيش للشرطة الوطنية الفرنسية بشأن أحداث السبت الماضي.

في المقابل، قال الوزير إن 110 آلاف شخص حضروا حول الملعب، أي ما يزيد عن السعة المقررة بـ35 ألف مشجع، حاملين تذاكر مزورة وبعضهم بدون بطاقات، على حد قوله.

وقال دارمانان إن “هناك صورا تثبت عودة العديد من المشجعين الإنجليز خلال فترة الاستراحة. ومنهم من كان يغادر عبر خطوط القطار السريع”. وأضاف “استنسخت بطاقات عدة مئات المرات”.

وكان الرئيس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا حكومته إلى الشفافية بشأن حوادث السبت الماضي.

واعترفت أوليفيا غريغوار المتحدثة الرسمية باسم الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء بأنه “كان بالإمكان أن يكون أداؤنا أفضل”.

وقالت إن رئيس الدولة طالب الحكومة بالتحلي “بالشفافية وكشف الوقائع ومقترحات حتى لا تتكرر تلك الأحداث”.

ولا يزال الجدل قائما حول النهائي الفوضوي لدوري أبطال أوربا، مع مطالبة رئيس ليفربول باعتذار السلطات الفرنسية لتوجيهها أصابع الاتهام لمشجعي الفريق بإثارة الفوضى، مندّداً بـ”استراتيجية إلقاء اللوم على الآخرين”.

وتأخر انطلاق المباراة أكثر من نصف ساعة بسبب التوترات خارج الملعب، ومحاولة العديد من المشجعين تسلّق بوابات السياج والدخول بالقوّة، ما أدى الى تصدي الشرطة لهم وإطلاق الغاز المسيل للدموع في بعض الأحيان.

وقدّر الاتحادان الفرنسي والأوربي “عدد التذاكر المزورة التي تم مسحها” السبت بـ”2800″، بحسب مصادر مقربة من الملف.