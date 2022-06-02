قوات الاحتلال تفجر منزل شهيد فلسطيني وتعتقل والده (فيديو)

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس منزل الشهيد ضياء حمارشة في قرية يعبد بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت والده.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت بلدة يعبد ليلة أمس، وقامت اليوم بتفجير منزل منفذ عملية “بني براك” ضياء حمارشة في بلدة يعبد، وهو بناية مكونة من طابقين. كما اعتقلت والده أحمد حمارشة.





ودارت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال استشهد خلالها الشاب بلال قبها (24 عاما) وأصيب 6 شبان آخرين بالرصاص الحي، وصفت جروح 3 منهم بأنها خطيرة حيث كانت إحدى الإصابات في الرقبة والثانية في الوجه والثالثة في البطن، إضافة إلى اختناق العشرات.

#صور| تغطية صحفية: "جيش الاحتلال يدمّر منزل منزل عائلة ضياء حمارشة في يعبد". pic.twitter.com/V34cmktAhQ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 2, 2022

وهدمت قوات الاحتلال منزل عائلة حمارشة، بدعوى تنفيذ ابنهم ضياء عملية إطلاق نار أسفرت عن استشهاده ومقتل 5 أشخاص آخرين في 29 مارس/ آذار الماضي بمدينة بني براك.

وقبل عملية تفجير المنزل، اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها وحدات الهندسة، المنزل وزرعت فيه المتفجرات، وأبعدت عنه الأهالي بالقوة، ثم قامت بتفجيره.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، رشق الشبان خلالها الجنود بالحجارة، ورد عليهم الجنود بإطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز والصوت.

اقتحام البلدة

واقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية بلدة يَعْبد لهدم منزل حمارشة، وفرضت حصارا على البلدة، ومنعت دخول المركبات إليها وخروجها منها.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على ضابط إسعاف أثناء إجلائه أحد المصابين في بلدة يعبد وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه منازل المواطنين، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وعادة ما تهدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات تسفر عن مقتل إسرائيليين، وهو ما تنتقده مؤسسات حقوقية، وتعتبره عقوبة جماعية.