السودان.. قيادي بالتيار الإسلامي يطالب بطرد البعثة الأممية وقوى الحرية والتغيير ترفض المشاركة في الحوار (فيديو)

قال القيادي السوداني والناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير وجدي صالح “إن قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة الثورية غير معنية بالحوار الذي أطلقته الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) الأسبوع المقل بين الأطراف السودانية”.

وأضاف صالح في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزرة مباشر، الأربعاء، أن قوى الحرية والتغيير “لن تدخل في أي حوار مباشر أو غير مباشر مع الانقلابيين إلا بعد الاستجابة للشروط الأربعة التي تم تقديمها للبعثة الأممية والآلية الثلاثية”.

وأوضح القيادي في قوى الحرية والتغيير أن هذه الشروط تتمثل في إلغاء قانون الطواري وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف اعتقال المعارضين، إلى جانب إيقاف القرارات التي أصدرتها قيادة الجيش منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال إن الحوار الشامل بين القوى السياسية السودانية عملية سياسية تحتاج لترتيب مسبق بين الجهات السياسية المعنية “بعيدا عن سلطة وإملاءات العسكر”.

وجول ما أثير بخصوص تظاهر مئات السودانيين من أنصار التيار الاسلامي العريض خارج مقر بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم للمطالبة بطرد رئيس البعثة، قال وجدي صالح إن الإسلاميين حكموا السودان على مدى 30 سنة خلت وإن الشعب أسقطهم بثورة شعبية عام 2019. وأضاف أن “انقلاب 30 يونيو 1989” الذي جيء بالرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير للحكم كان ضد حكومة منتخبة بصورة ديمقراطية.





من جهته طالب وزير الخارجية السودانية الأسبق والقيادي في التيار الإسلامي العريض محمد أحمد الدرديري بمنح السودانيين فرصة التعبير عن اختياراتهم من خلال انتخابات شعبية وديمقراطية.

وأضاف “رئيس البعثة الأممية فولكر بيترس يريد إعادة الأحزاب الصغيرة إلى الحكم”، مؤكدا أن الأحزاب الأربعة التي حكمت السودان خلال السنوات الثلاث الماضية إلى جانب الحزب الشيوعي السوداني لا يمكنها تقدم الجديد ما دامت قد كشفت عن فشلها في السابق.

وقال إن الهيئة الأممية فشلت في تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها وبالتالي عليها مغادرة البلاد.

وأضاف أن أنصار التيار الاسلامي العريض يرفضون استمرارعمل اللجنة الأممية لأن “وجودها يشكل تدخلا سافرا في القضايا الخاصة بالسودانيين”.

واتهم الدرديري البعثة الأممية بالسعي لإعادة مجموعة محددة للسلطة، مؤكدا فشلها في المهمة التي أتت من أجلها والمتمثلة في إطلاق العملية السياسية ومراقبة وضعية حقوق الإنسان.





يذكر أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيغاد تعمل على تسهيل حوار سياسي لحل الأزمة السودانية.

و كان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أكد الشهر الماضي أن الاوضاع السياسية “أثرت على الاوضاع الأمنية وخلفت آثارا اجتماعية واقتصادية في السودان”.