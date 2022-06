إيلون ماسك يلغي نظام العمل عن بعد: الأمر لم يعد مقبولا

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الملياردير رجل الأعمال الأمريكي الكندي إيلون ماسك “ألزم” العاملين في شركته تسلا بالعودة إلى العمل من المكاتب “مدة 40 ساعة على الأقل أسبوعيا”.

وجاء ذلك في أعقاب رد ماسك على منشور على تويتر يكشف تفاصيل رسالة بريد إلكتروني تشير إلى أن ماسك أرسلها في 31 مايو/أيار الماضي لموظفي شركته وعنونها بأن “العمل عن بعد لم يعد مقبولا”.

Elon to Tesla team: no more remote work pic.twitter.com/aSmZAAOm7G

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) June 1, 2022