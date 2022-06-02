مشادة كلامية وتدافع بين أحمد الطيبي والمتطرف بن غفير خلال جلسة في الكنيست (فيديو)

عمّت جلسة الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، حالة من العنف والصخب، عقب مشادة كلامية اندلعت بين النائب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من حزب “الصهيونية المتدينة”، والنائب العربي عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي.

وتفجرت المشادة بين النائبين على خلفية فشل اليمين المتطرف في المعارضة الإسرائيلية في تمرير مشروع قانون جديد يقر إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين ينفّذون عمليات فدائية ضد أهداف إسرائيلية.

وظهر بن غفير في فيديو متداول وهو يردد الشتائم ضد النائب الطيبي، ويقول “أنت مخرب يا مخرب يا حثالة”، ويحاول الوصول للطيبي لدفعه.

فيما رد الطيبي بالقول “أنت لا تساوي حذائي”، وحاول رد الإساءة التي توجه إليه من قبل بن غفير.

وفصل حراس أمن الكنيست بين بن غفير والطيبي، قبل أن يخرجهما عضو الكنيست دافيد بيتان الذي كان يقود الجلسة من القاعة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن اليمين في المعارضة الإسرائيلية سبق أن طرح مشروع قانون جديد ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين ينفّذون عمليات تتسبب في وقوع قتلى أو جرحى إسرائيليين، لكنه فشل بتمريره.

وأكدت القناة أن 33 عضوًا صوّتوا لصالح مشروع القانون، بينما رفضه 52 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها النائب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في مشادات كلامية مع أعضاء كنيست عرب ويساريين، فقد اشتبك السنة الماضية مع أحمد الطيبي نفسه في جلسة كان الطيبي يرأسها.

وقال بن غفير إن سبب إخراجه من الجلسة هو عدم قوله “سيدي الرئيس” للطيبي، بينما قال الطيبي إن السبب هو استخدام بن غفير تعابير عنصرية ووصفه له بالمخرب.

סערה במליאה: כמעט מכות בין בן גביר לאחמד טיבי. מאבטחי הכנסת חצצו בין השניים. דוד ביטן סילק את שניהם מהמליאה. בפעם השניה מאז שבתו של ביטן על כס היו"ר שהוא מסלק ח"כים pic.twitter.com/SnIrE3RL86 — אבי רבינא Avi Ravina (@AviRabina) June 1, 2022

كما اشتبك في شهر يونيو/تموز الماضي مع عدد من أعضاء من القائمة العربية المشتركة في الكنيسيت في مؤتمر بعنوان “بعد 74 عامًا: من الاحتلال إلى الأبرتهايد” الذي عُقد داخل البرلمان الإسرائيلي وحضرته منظمات حقوقية.

وفي وقت سابق من العام، اتهمت هيومن رايتس ووتش إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري واضطهاد بسبب السياسات التمييزية تجاه الفلسطينيين داخل حدودها وفي الأراضي الفلسطينية. ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات.