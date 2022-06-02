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أطلقوا عليها النار 5 مرات.. الشرطة الأمريكية تصيب شابّة حامل من أصحاب البشرة السوداء بجروح خطيرة (فيديو)

لحظة إصابة الشابة الأمريكية ليون هيل على يد الشرطة وسقوطها أرضا (مواقع التواصل)
1/6/2022-|آخر تحديث: 2/6/202201:02 AM (مكة المكرمة)

قال شهود عيان لمصادر إعلامية أمريكية إن الشرطة في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري أطلقت النار مرارًا على امرأة حامل غير مسلحة أثناء محاولتها الهرب.

وأدلت الشاهدة التي لم تذكر سوى اسمها الأول، شيدانجا، لصحيفة كانساس سيتي ستار قائلة “الشابة لم تسحب سلاحًا على الشرطة، ولم يكن لديها حتى عصا في يدها وقد أطلقوا النار عليها 5 مرات”. مضيفة “أتذكر رؤيتها وهي ترتطم بالأرض وتجمدت في مكانها”.

وتابعت الشاهدة أن الشابة التي تنتمي لأصحاب البشرة السوداء، كانت تحاول إرشاد 2 من الشرطة إلى وجود سلاح داخل السيارة التي هربت منها، وطلبا منها الانبطاح على الأرض لكنها أخبرتهم أنها لا تستطيع ذلك لأنها حامل، وأطلقوا النار عليها 5 مرات متتالية، وقيّدوها وهي تنزف على الأرض.

وقالت إدارة شرطة مدينة كانساس إن رجال الشرطة عثروا على مسدس بالقرب من السيارة التي هربت منها الشابة ليونا هيل، البالغة من العمر 26 عامًا، لكن لم يتضح بعد إذا ما كانت تخفي أي سلاح آخر.

وصرحت شرطة ميزوري بأنها فتحت تحقيقًا في الحادثة، كما تم منح ضابطيّ الشرطة المتهمين بإطلاق النار إجازة إدارية.

ووثق شهود عيان الحادثة التي وقعت يوم الجمعة 27 مايو/أيار الماضي في كانساس سيتي، وهي أكبر مدن ولاية ميزوري في الولايات المتحدة، حيث اعترضت قوات الشرطة السيارة التي كانت تستقلها الشابة ورجل آخر، وفي حين نجح الرجل بالهروب من الشرطة، حاولت الشابة التعاون مع رجال الشرطة وإخبارهم بأنها حامل.

وقالت دورية الطريق السريع بولاية ميسوري في تغريدة “أطلق ضابطان طلقات نارية”. مضيفة “تم انتشال مسدس مشتبه به من مكان الحادث، ومؤكدة إصابة ليونا هيل بجروح خطيرة لكن حالتها مستقرة”.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل غاضبة من تصرف الشرطة تجاه الشابّة، مستذكرين جريمة إطلاق النار على مركز تجاري يرتاده السود بمدينة بوفالو في نيويورك الشهر الماضي، التي راح ضحيتها 10 مواطنين، حيث اعتُقل مطلق النار الشاب ذو البشرة البيضاء بهدوء.

وقال أمريكيون إن الشرطة ألقت القبض بسلام على مطلق النار الجماعي في بافالو، في حين أطلقت النيران على امرأة سوداء حامل غير مسلحة 5 مرات لأنها لم تستلق على الأرض”.

وكتبت الباحثة والكاتبة الأمريكية جيس كالاركو “أخبرت ليونا هيل الشرطة أنها حامل ورفعت يديها، ولم تكن مسلحة، لكنهم صوبوا بنادقهم في وجهها، وعندما استدارت خائفة أطلقوا عليها النار 5 مرات وقيدوها. لم يكن الأمر متعلقًا بحفظ الأمن، بل بالعقاب وفرض السيطرة”.

 

يذكر أن التاريخ الحديث للشرطة الأمريكية حافل بالاعتداءات على مواطنيهم من ذوي البشرة السوداء، في وصمة قديمة متجددة شكلت وقود غضب محلي واسع.

وكان أبرز هذه الحوادث مقتل جورج فلويد في مدينة منيابوليس في ولاية مينيسوتا في العام 2020 على يد شرطي أبيض، والتي تحولت لاحقًا إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة.

وتبلغ نسبة السكان الأمريكيين من أصل أفريقي 12.6% من إجمالي عدد الأميركيين البالغ عددهم 327.16 مليون نسمة وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء السكاني الأمريكي.

وترجع المنظمات الحقوقية سبب استهداف الشرطة الأمريكية للمواطنين السود إلى النظرة النمطية ضدهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أمريكية + مواقع التواصل الاجتماعي