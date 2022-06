أطلقوا عليها النار 5 مرات.. الشرطة الأمريكية تصيب شابّة حامل من أصحاب البشرة السوداء بجروح خطيرة (فيديو)

قال شهود عيان لمصادر إعلامية أمريكية إن الشرطة في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري أطلقت النار مرارًا على امرأة حامل غير مسلحة أثناء محاولتها الهرب.

وأدلت الشاهدة التي لم تذكر سوى اسمها الأول، شيدانجا، لصحيفة كانساس سيتي ستار قائلة “الشابة لم تسحب سلاحًا على الشرطة، ولم يكن لديها حتى عصا في يدها وقد أطلقوا النار عليها 5 مرات”. مضيفة “أتذكر رؤيتها وهي ترتطم بالأرض وتجمدت في مكانها”.

وتابعت الشاهدة أن الشابة التي تنتمي لأصحاب البشرة السوداء، كانت تحاول إرشاد 2 من الشرطة إلى وجود سلاح داخل السيارة التي هربت منها، وطلبا منها الانبطاح على الأرض لكنها أخبرتهم أنها لا تستطيع ذلك لأنها حامل، وأطلقوا النار عليها 5 مرات متتالية، وقيّدوها وهي تنزف على الأرض.

"They still putting her in handcuffs after they shot her" eyewitness recording the video can be heard saying frantically. pic.twitter.com/VltyZxRK2g

وقالت إدارة شرطة مدينة كانساس إن رجال الشرطة عثروا على مسدس بالقرب من السيارة التي هربت منها الشابة ليونا هيل، البالغة من العمر 26 عامًا، لكن لم يتضح بعد إذا ما كانت تخفي أي سلاح آخر.

وصرحت شرطة ميزوري بأنها فتحت تحقيقًا في الحادثة، كما تم منح ضابطيّ الشرطة المتهمين بإطلاق النار إجازة إدارية.

On May 27, at 7:53 p.m. #KCMO officers spotted a suspect vehicle at the Family Dollar store located on Prospect & E. 6th. The suspect vehicle matched the…

The @MSHPTrooperDDCC investigation team was requested by @kcpolice to investigate a shooting involving their officers.

ووثق شهود عيان الحادثة التي وقعت يوم الجمعة 27 مايو/أيار الماضي في كانساس سيتي، وهي أكبر مدن ولاية ميزوري في الولايات المتحدة، حيث اعترضت قوات الشرطة السيارة التي كانت تستقلها الشابة ورجل آخر، وفي حين نجح الرجل بالهروب من الشرطة، حاولت الشابة التعاون مع رجال الشرطة وإخبارهم بأنها حامل.

The family is accepting donations at the below cashapp. pic.twitter.com/TXNaEJJXuI

She suffers from a broken arm, a collapsed lung, and 2 bullets remain lodged inside her body.

وقالت دورية الطريق السريع بولاية ميسوري في تغريدة “أطلق ضابطان طلقات نارية”. مضيفة “تم انتشال مسدس مشتبه به من مكان الحادث، ومؤكدة إصابة ليونا هيل بجروح خطيرة لكن حالتها مستقرة”.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل غاضبة من تصرف الشرطة تجاه الشابّة، مستذكرين جريمة إطلاق النار على مركز تجاري يرتاده السود بمدينة بوفالو في نيويورك الشهر الماضي، التي راح ضحيتها 10 مواطنين، حيث اعتُقل مطلق النار الشاب ذو البشرة البيضاء بهدوء.

#LeonnaHale is a 26 year old unarmed pregnant Black Woman who was shot five time by Kansas City police on Friday. She had her hands up and told police she could not follow their directions to get on her stomach b/c she was pregnant. There is no reforming this. #AbolitionNow pic.twitter.com/07xyzD8gck

وقال أمريكيون إن الشرطة ألقت القبض بسلام على مطلق النار الجماعي في بافالو، في حين أطلقت النيران على امرأة سوداء حامل غير مسلحة 5 مرات لأنها لم تستلق على الأرض”.

وكتبت الباحثة والكاتبة الأمريكية جيس كالاركو “أخبرت ليونا هيل الشرطة أنها حامل ورفعت يديها، ولم تكن مسلحة، لكنهم صوبوا بنادقهم في وجهها، وعندما استدارت خائفة أطلقوا عليها النار 5 مرات وقيدوها. لم يكن الأمر متعلقًا بحفظ الأمن، بل بالعقاب وفرض السيطرة”.

#LeonnaHale told the police she was pregnant. Had her hands up. Wasn't armed. They drew guns anyway. She turned–scared. So they shot her 5 times. Handcuffed her. Left her on the ground.

This wasn't about safety. It was about punishment and control.https://t.co/pkDzfco1Ss

— Jess Calarco (@JessicaCalarco) May 31, 2022