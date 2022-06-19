مدججا بـ10 محامين.. نجم مانشستر يونايتد يقاضي طالبا مصريا بدعوى التنمر والعنصرية (فيديو)

أقام النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد دعوى قضائية على طالب مصري، يتهمه فيه بالإساءة إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لما جاء في أوراق القضية، فإن راشفورد أوكل فريقًا من المحامين المصريين بلغ عددهم 10 لإقامة الدعوى بحق الطالب المصري سيد سلامة من إحدى قرى محافظة الشرقية.

وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 7 يوليو/تموز المقبل.

ويتهم النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد الطالب المصري بالتنمر والتشهير والعنصرية، بجانب التهديد والترويع، مطالبًا بتعويض مادي عن تلك الأضرار التي تسبب فيها سيد سلامة.

وقال محامي الطالب في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إنه فوجئ عند إخباره بقيام راشفورد برفع قضية ضد موكله، مشيرًا إلى أن اللاعب الإنجليزي اتهم موكله بالإساءة إليه بكلمات عنصرية والتنمر وتهديده في تغريدة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع قائلًا “10 محامين ترافعوا في القضية ضد الطالب لصالح راشفورد، لدرجة أن المحكمة كانت متعجبة من القضية، والجلسة استغرقت مدة طويلة بسبب مرافعة المحامين”.

وأوضح محامي الطالب المصري أنه لا يوجد أي دليل مادي يدين موكله، على حد قوله.

وتابع أن الجلسة أُجلت من أجل استكمال المرافعات التي استغرقت نحو ساعة يوم الخميس الماضي.

بـ 10 محامين.. نجم #مانشستر_يونايتد #راشفورد يقاضي طالبا مصريا قيل أنه أساء للاعب الدولي الإنجليزي pic.twitter.com/8RYrX1s2fA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 18, 2022

وقال نقاد رياضيون إن راشفورد قضى أسوأ سنة له مع فريقه مانشستر يونايتد.

وبحسب موقع “كورة” الرياضي، فإن نادي مانشستر يونايتد كان قد وجّه الشركات التي ترعى حسابات اللاعبين بالإبلاغ عن أي رسالة قد تظهر على أنها إهانة لهم أو تحمل أي كلمات عنصرية ردًّا على موجة العبارات المسيئة والانتقادات العنصرية التي وصلت لأسر اللاعبين وزوجاتهم خلال الموسم الماضي.

وأشار الموقع إلى أن هذه الشركات هي التي حركت الدعوى الخاصة براشفورد ضد الطالب المصري، وليس اللاعب بنفسه، وفق الموقع.