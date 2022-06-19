ليبيا.. قيادي بارز في تنظيم الدولة يسلم نفسه لحكومة الوحدة الوطنية

سلّم قيادي بارز في تنظيم الدولة نفسه، السبت، لقوات اللواء 444 قتال في مدينة بن وليد (شمال غربي ليبيا).

وأفاد مصدر باللواء 444 قتال -التابع لرئاسة الأركان العامة في طرابلس- بأن القيادي في تنظيم الدولة بليبيا مصطفى عبد الحميد بن دلة سلّم نفسه لقوات اللواء في مدينة بن وليد جنوب شرق طرابلس.

وأضاف المصدر للجزيرة مباشر أن بن دلة سبق أن استُهدف من قبل قوات القيادة الأمريكية في أفريقيا (الأفريكوم) أكثر من مرة، وذلك عقب فراره من مدينة سرت بعد هزيمة قوات التنظيم في عملية البنيان المرصوص، التي أطلقتها حكومة الوفاق الوطني في أبريل/نيسان 2016.

وأوضح المصدر أن بن دلة كان مسؤولًا عن تأمين قيادات التنظيم وتأمين الإمدادات اللازمة لهم، وأشرف على عملية إدخال أمير التنظيم أبو معاذ العراقي إلى ليبيا إبان سيطرة التنظيم على سرت.

و”البنيان المرصوص” عملية عسكرية أطلقها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية السابقة ضد تنظيم الدولة لطرده من منطقة سرت الساحلية، بمشاركة فصائل الثوار وبدعم دولي سياسي وعسكري ممثلًا في غطاء جوي أمريكي.

وكان تنظيم الدولة قد سيطر كليًّا على سرت، في يناير/كانون الثاني 2015.