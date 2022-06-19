قضاة تونسيون: لن نسمح بالتدخل في القضاء والإضراب خيارنا الوحيد حتى كشف النيّات الحقيقية للرئيس (فيديو)

أجمع قضاة تونسيون على أن أزمة القضاء تكشف بصورة واضحة معالم الصراع بين دولة القانون والإرادة الفردية للرئيس قيس سعيّد “الذي يتوق إلى السيطرة على مؤسسات البلاد”.

وقالت القاضية التونسية صفاء الرطازي إن مشكلة الرئيس سعيّد أنه يتجاهل جميع مؤسسات الدولة ظنا منه أنه سينال مراده من خلال فرض سلطته عبر المراسيم الرئاسية.

مع تنامي المعارضة للرئيس #قيس_سعيد.. الآلاف من التونسيين يحتجون رفضا للاستفتاء على الدستور pic.twitter.com/FiK9MWVhiC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 18, 2022

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “57 قاضيا دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام ضد قرار إعفائهم بدون ضمانات قانونية”.

وشددت على أن الرئيس “لا يحترم مضامين القاعدة الدستورية التي تقول إن المراسيم لا يجب أن تنال من الحقوق الشرعية للفرد، رغم أنه أستاذ للقانون الدستوري”.

القاضية صفاء الرطازي: قرار تمديد إضراب القضاة جاء بعد تعنت الجانب الرئاسي #تونس pic.twitter.com/4pjViXZEJy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 18, 2022

وتابعت “سياسة كسر العظام بن الرئيس والقضاة توضح أننا لا نعيش معركة قطاع ولكن معركة وطن”.

ونفت صفاء الرطازي ما رُوّج بشأن وجود قضاة أرادوا العمل وكسر الإضراب ضد إرادة جمعية القضاة التونسيين، وقالت “نحترم حق العمل للجميع وليس هناك إمكانية للتعدي على هذا الحق المقدس”.

وكانت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس قد أعلنت تمديد الإضراب العام للقضاة أسبوعا ثالثا، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيّد عزل 57 قاضيا.

وأكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن كل الهياكل القضائية موحدة، وأن السلطة لم تنجح في كسر وحدة صفها، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن جمعية القضاة طلبت عقد لقاء عاجل مع الرئيس لبحث رفع مظلمة القضاة لكنها لم تلق تجاوبا مع الطلب.

رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان: الرئيس #قيس_سعيد لديه خطط لتقزيم السلطة القضائية pic.twitter.com/Nqg3xojPrj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 18, 2022

من جهته، كشف رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي أن الإضراب هو الخيار الوحيد الذي أضحى ممكنا “بعد تعنت الرئيس قيس سعيّد”.

وقال المسعودي “متمسكون باستقلاليتنا ولن نسمح للرئيس بالتدخل في القضاء دون وجه حق”.

وأضاف “هذه الحرب فُرضت علينا. ولأننا ضد جميع السلوكيات والمواقف الديكتاتورية ومتمسكون باستقلاليتنا، فإننا سنواصل الإضراب إلى حين كشف النوايا الحقيقية للرئيس”.

رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان: الرئيس #قيس_سعيد لديه خطط لتقزيم السلطة القضائية pic.twitter.com/Nqg3xojPrj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 18, 2022

وشدد المسعودي على أن “الرئيس قيس سعيّد يريد تغيير النظام السياسي في تونس كما يريد تغيير النظام القضائي وجعله تابعا لمؤسسة الرئاسة”.

وقال “لأننا لا نتدخل في السياسة ولا نسعى لتسييس القضاء، فإننا لن نسمح أيضا للرئيس قيس سعيّد بأن يتحكم في المؤسسة القضائية كما فعل مع المجلس الأعلى للقضاء ولجنة الانتخابات”.

وقال المحامي الصغير الزكراوي -رئيس قسم القانون العام بجامعة تونس- إن معضلة الرئيس سعيّد تتحدد في كونه “أراد محاربة الفساد بدون استراتيجية عمل واضحة”.

وأضاف “معركة كسر العظام بين السلطة والقضاء ستظل مستمرة، والمتقاضون هم المتضررون في النهاية”.





وأوضح الزكراوي أن الرئيس من خلال نهجه السياسي القائم على السلطة الفردية إلى حين إقامة نظام رئاسي، أراد محاربة ما اعتبره فسادا داخل المؤسسة القضائية، ولمّا فشل في ذلك لجأ إلى سياسة الإعفاء ضد كل قاض يرفض تطبيق سياسته أو يخالفه في الرأي”.

وأضاف أن القضاة الـ57 الذين تم إعفاؤهم بتهم الفساد “طالبوا بالتحقيق المستقل في الجرائم الموجهة إليهم إن وُجدت، وعندما طالبوا بكشف الملفات تبيّن أنهم أبرياء ولم يتم استدعاؤهم من قاضي التحقيق”.

وخلص الزكراوي إلى أن جميع إجراءات الرئيس محكومة بهدف مركزي هو اعتماد دستور على المقاس يمكّنه من الحكم بصورة فردية وديكتاتورية تعيد تونس إلى عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

وكشف مشاركون في الهيئة الاستشارية المكلفة بإعداد الدستور أن مشروع الدستور الجديد سيُسلّم إلى الرئيس يوم الاثنين.

وقال رئيس الهيئة الاستشارية الصادق بلعيد للصحفيين عقب جلسة للحوار الوطني إن الدستور سيتضمن لأول مرة بابا لأسس النهوض الاقتصادي في خطوة غير مسبوقة في الدساتير، على حد قوله.

من جانبه، قال الدكتور جوهر بن مبارك منسق حركة “مواطنون ضد الانقلاب” والقيادي في “جبهة الخلاص الوطني” إن الرئيس سعيّد فتح العديد من الجبهات مع التونسيين في وقت زمني ضيق لفرض وجهة نظره، وإنه يواجه مشاكل مع جميع مؤسسات الدولة، بدءا من مجلس النواب مرورا بالحكومة وانتهاء بالمجلس الأعلى للقضاء ولجنة الانتخابات. وأضاف “واليوم يريد أن يصفي حساباته مع القضاة”.





وشدد بن مبارك على أن أكبر خطر يتهدد تونس اليوم هو “انعدام الاستقرار الدستوري”.

وقال “الرئيس لا يريد التنازل عن مطلب السيطرة على القطاع، ولذلك فإن المعركة ستظل مفتوحة. وإذا حدث وسيطر الرئيس على القضاة فإنه بذلك يكون قد دق أخر مسمار في نعش استقلالية القضاء”.