شاهد: طفل يسمع للمرة الأولى في حياته

لم يستطع الطفل السعودي وجدي التوقف عن الضحك لدى سماعه أصواتا لأول مرة في حياته بعد نجاح عملية زراعة قوقعة في أذنيه أجريت له في مستشفى الملك خالد بنجران.

وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة السعودية استطاع وجدي أن يسمع صوت المحيطين به فانخرط في الضحك وهو يلتفت إلى مصادر الأصوات المختلفة.

وقال المدير العام لصحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم لوسائل إعلام محلية إنه تمت زراعة قوقعة في الأذنين للطفل الذي يبلغ من العمر أربع سنوات، وكان يعاني من فقدان حاسة السمع، وهي العملية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

لحظات من السعادة..

الطفل "وجدي" يسمع لأول مرة في حياته بعد نجاح عملية زراعة قوقعة في الأذنين بمستشفى الملك خالد في #نجران @SaudiMOH @emara_najran pic.twitter.com/56uA9bdB63 — صحة نجران (@moh_naj_) June 18, 2022

وأوضح أن إجراء مثل هذه العمليات المتخصصة يأتي ضمن برامج تحسين الأداء بمستشفيات المنطقة لتسهيل حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات العلاجية بجودة عالية، وتقليص الإحالات للمستشفيات والمراكز المتخصصة.

وأشار إلى استمرار تنفيذ برامج التحسين في مختلف التخصصات الدقيقة والعامة؛ لتحقيق نِسب مرتفعة في معدلات رضا المستفيدين بالمنطقة.