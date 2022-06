شرطة شيكاغو تطلق النار على طفل أسود أعزل وتصيبه بجروح خطيرة (فيديو)

أطلقت شرطة شيكاغو النار على طفل أمريكي ذي بشرة سوداء وأصابته رغم رفعه يديه استسلامًا لأفراد الشرطة بينما كان يحاول الفرار، مما أشعل موجة تفاعلات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي واتهامات بالعنصرية.

ويُظهر مقطع فيديو نُشر حديثًا على وسائل إعلام أمريكية الحادث الذي وقع في 18 مايو/أيار الماضي، ويوثّق هروب الطفل ذي البشرة السوداء (13 عامًا) من أفراد الشرطة الذين كانوا يلاحقون سيارة كان يقودها بمدينة شيكاغو.

وما إن وصل الطفل إلى محطة للوقود في المدينة حتى استدار ورفع يديه لأفراد الشرطة، إلا أن ذلك لم يمنعهم من إطلاق النار عليه وإصابته بجروح بالغة.

وأفادت وسائل إعلام بأن أسرة الصبي رفعت شكوى ضد مركز الشرطة، مؤكدةً أن ابنها امتثل لأوامر الشرطة وأنه لم يكن مسلحًا ولم يشكّل أي تهديد حينما أُطلق الرصاص عليه.

this video is such a powerful visualization of just how afraid white cops are of black boys. look at how many of them chase after a 13 year old boy. then when he has his hands in the air as they are chasing him, they gun him down. god, we live in such a fucking pathetic timeline. https://t.co/Lg1bs5WrR7 — Daniel Nicolae Dubei (@dandubei) June 18, 2022

ونددت الشكوى بعدم تقديم المساعدة الفورية للطفل الذي أصيب في عموده الفقري، مما يهدد بفقدان قدرته على المشي مدى الحياة.

وأكد محامي الطفل لوسائل إعلام أنه أصيب أيضًا بجروح خطيرة في المريء، ولا تزال قطعة من الرصاصة عالقة في ظهره.

كما استنكرت الأسرة نقل أفراد الشرطة لابنها المصاب إلى جهة مظلمة بجانب محطة الوقود، رغم إصابته الحرجة التي كانت تستدعي عدم تحريك جسده حتى وصول الإسعاف.

Policing needs to be completely reimagined but we know that will never happen. https://t.co/f9WbWd3LCU — Preston Wilson (@PrestonWilson44) June 18, 2022

ومع انتشار مقطع الفيديو الحديث، تجددت مطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة أفراد الشرطة وإيقاف جرائم العنف ضد السود في الولايات المتحدة.

وقال مغرد يُدعى دانييل دوبي “هذا الفيديو دليل قوي على خوف أفراد الشرطة البيض من الأولاد السود، انظروا كم شخصًا منهم يطارد طفلًا يبلغ من العمر 13 عامًا، وعندما رفع يديه في الهواء أطلقوا الرصاص عليه”!

وكتب مغرد آخر “كم عدد أفراد الشرطة المطلوب لتوقيف طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، 20؟ 25؟ لا عجب أن أفراد الشرطة لديهم سمعة سيئة، شرطة يوفالدي هي مثال رئيسي لذلك”.

How many cops does it take to take down a 13 year old, 20, 25! And then they move him? #1 rule in first aid is stabilizing and not moving patient! No wonder cops have a bad name, prime examples Uvalde and now this! https://t.co/DCosAEDGwg — Ian (@ian59488311) June 18, 2022

All those cops for one 13 year old boy. https://t.co/2L60TneAad — Yellow Boiii (@yellow815) June 18, 2022