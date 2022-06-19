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شرطة شيكاغو تطلق النار على طفل أسود أعزل وتصيبه بجروح خطيرة (فيديو)

الطفل أصيب في عموده الفقري، مما يهدد بفقدان قدرته على المشي مدى الحياة (مواقع أمريكية)
19/6/2022

أطلقت شرطة شيكاغو النار على طفل أمريكي ذي بشرة سوداء وأصابته رغم رفعه يديه استسلامًا لأفراد الشرطة بينما كان يحاول الفرار، مما أشعل موجة تفاعلات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي واتهامات بالعنصرية.

ويُظهر مقطع فيديو نُشر حديثًا على وسائل إعلام أمريكية الحادث الذي وقع في 18 مايو/أيار الماضي، ويوثّق هروب الطفل ذي البشرة السوداء (13 عامًا) من أفراد الشرطة الذين كانوا يلاحقون سيارة كان يقودها بمدينة شيكاغو.

وما إن وصل الطفل إلى محطة للوقود في المدينة حتى استدار ورفع يديه لأفراد الشرطة، إلا أن ذلك لم يمنعهم من إطلاق النار عليه وإصابته بجروح بالغة.

وأفادت وسائل إعلام بأن أسرة الصبي رفعت شكوى ضد مركز الشرطة، مؤكدةً أن ابنها امتثل لأوامر الشرطة وأنه لم يكن مسلحًا ولم يشكّل أي تهديد حينما أُطلق الرصاص عليه.

ونددت الشكوى بعدم تقديم المساعدة الفورية للطفل الذي أصيب في عموده الفقري، مما يهدد بفقدان قدرته على المشي مدى الحياة.

وأكد محامي الطفل لوسائل إعلام أنه أصيب أيضًا بجروح خطيرة في المريء، ولا تزال قطعة من الرصاصة عالقة في ظهره.

كما استنكرت الأسرة نقل أفراد الشرطة لابنها المصاب إلى جهة مظلمة بجانب محطة الوقود، رغم إصابته الحرجة التي كانت تستدعي عدم تحريك جسده حتى وصول الإسعاف.

ومع انتشار مقطع الفيديو الحديث، تجددت مطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة أفراد الشرطة وإيقاف جرائم العنف ضد السود في الولايات المتحدة.

وقال مغرد يُدعى دانييل دوبي “هذا الفيديو دليل قوي على خوف أفراد الشرطة البيض من الأولاد السود، انظروا كم شخصًا منهم يطارد طفلًا يبلغ من العمر 13 عامًا، وعندما رفع يديه في الهواء أطلقوا الرصاص عليه”!

وكتب مغرد آخر “كم عدد أفراد الشرطة المطلوب لتوقيف طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، 20؟ 25؟ لا عجب أن أفراد الشرطة لديهم سمعة سيئة، شرطة يوفالدي هي مثال رئيسي لذلك”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند