الانتخابات التشريعية الفرنسية.. استطلاعات تشير لنتائج متقاربة وأغلبية ماكرون في خطر

يصوّت الفرنسيون، اليوم الأحد، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية بإقبال أكبر مقارنة بالدورة الأولى، في استحقاق ستحدد نتائجه هامش المناورة المتاح للرئيس إيمانويل ماكرون في السنوات الخمس المقبلة في مواجهة يسار موحد الصفوف ومستعد للمواجهة.

ودعي نحو 48 مليون ناخب إلى التصويت في خضم موجة حر تضرب فرنسا.

وتشهد الدورة الثانية إقبالًا أكبر مقارنة بالأولى إذ بلغت نسبة المشاركة حتى الظهر 18.99%.

وكان أكثر من 50% من الناخبين قاطعوا الانتخابات في الدورة الأولى في 12 من الشهر الجاري.

وتوقعت جميع مؤسسات استطلاع الرأي أن يكون تحالف ماكرون الوسطي، المعروف بتسمية (معًا)، أكبر تجمع في البرلمان، لكنه لن يصل عتبة 289 مقعدًا اللازمة للأغلبية.

وذهبت استطلاعات الرأي النهائية هذا الأسبوع إلى أن التحالف سيحصل على ما بين 255 و305 مقاعد في مجلس النواب المكون من 577 مقعدًا.

ولم يتمكن منظمو الاستطلاعات من التنبؤ بما إذا كان ماكرون سيظفر بالأغلبية.

وسيحدد التصويت ميزان القوى لولاية ماكرون الثانية، وتحدد قدرته على تنفيذ السياسة المحلية مثل رفع سن التقاعد وإصلاح مزايا الدولة.

ويحتاج ماكرون الذي أعيد انتخابه رئيسًا في أبريل/نيسان ضد مارين لوبان اليمينية المتطرفة إلى أغلبية في مجلس النواب من أجل أن يكون له مطلق الحرية في مقترحاته لخفض الضرائب، وإجراء تغييرات على الرعاية الاجتماعية.

“فوضويون وشعبويون”

من جهته يأمل تحالف تاريخي لأحزاب يسارية، بقيادة جان لوك ميلينشون اليساري المتشدد، (حزب فرنسا الأبية)، مع الاشتراكيين والخضر، في تحقيق زيادة كبيرة في المقاعد لتقليل درجة الوسطيين لماكرون.

ومن المتوقع أن يصبح التحالف، المعروف باسم (نيبس)، أو الاتحاد الإيكولوجي والاجتماعي الشعبي الجديد، أكبر قوة معارضة.

وتظهر استطلاعات الرأي أنه قد يحصد ما بين 140 و200 مقعد.

وزادت حدة المنافسة في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية عندما اتهم كل جانب الآخر بإحداث فوضى في فرنسا.

واتهم كريستوف كاستانير، الحليف الكبير لماكرون، والذي يكافح للحفاظ على منصب وزاري، ميلينشون بأنه يريد “ثورة سوفيتية” كما وصف آخرين بالفوضويين والشعبويين اليساريين الخطرين الذين هددوا مكانة فرنسا في أوربا.

واتهم اليسار ماكرون بالرغبة في تفكيك دولة الرفاهية في فرنسا.

وزن اليمين المتطرف

ويراهن اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان التي بلغت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 أن تحقق صعودًا صعبًا في هذه الانتخابات.

ويأمل حزبها التجمع الوطني الحصول على 15 نائبًا لتشكيل كتلة في الجمعية الوطنية، وإذا تحقق ذلك ستكون المرة الثانية فقط التي يتمكن فيها الحزب من تشكيل كتلة في تاريخه.

ومن المتوقع أن يزيد اليمين المتطرف من وجوده في البرلمان بشكل كبير، ويفوز بما يتراوح بين 20 و45 مقعدًا.

أما اليمين التقليدي فيعول على الحصول على 60 نائبًا تقريبًا، وللمفارقة قد يؤمن له ذلك تولي دور الحَكَم في الجمعية الوطنية المقبلة.

ويقاتل العديد من الوزراء للفوز بمقاعد برلمانية، وسيتعين عليهم الاستقالة من الحكومة إذا خسروا، بما في ذلك وزير البيئة أميلي دي مونتشالين ووزير أوربا كليمان بون.