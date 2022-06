الاستخبارات البريطانية: القوات الأوكرانية تعاني حالات فرار من الخدمة

رجحت وزارة الدفاع البريطانية -بناء على معلومات من الاستخبارات البريطانية- أن القوات الأوكرانية تعاني من حالات فرار من الخدمة، في حين تضطرب معنويات الجنود الروس على الجانب الآخر.

وكتبت الوزارة في آخر تحديث لها على تويتر”من المرجح أن تكون القوات الأوكرانية قد عانت من حالات فرار من الخدمة في الأسابيع الماضية. ومع ذلك، من المرجح بشدة أن تكون المعنويات الروسية مضطربة بشكل خاص”.

وأضاف التقرير أن “حالات رفض وحدات روسية كاملة للأوامر والمواجهات المسلحة بين الضباط وجنودهم مستمرة”.

(1/6) In recent days, both Russia and Ukraine have continued to conduct heavy artillery bombardments on axes to the north, east and south of the Sieverodonetsk pocket, but with little change in the front line.

