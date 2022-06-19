الاستخبارات البريطانية: القوات الأوكرانية تعاني حالات فرار من الخدمة

رجحت وزارة الدفاع البريطانية -بناء على معلومات من الاستخبارات البريطانية- أن القوات الأوكرانية تعاني من حالات فرار من الخدمة، في حين تضطرب معنويات الجنود الروس على الجانب الآخر.

وكتبت الوزارة في آخر تحديث لها على تويتر”من المرجح أن تكون القوات الأوكرانية قد عانت من حالات فرار من الخدمة في الأسابيع الماضية. ومع ذلك، من المرجح بشدة أن تكون المعنويات الروسية مضطربة بشكل خاص”.

وأضاف التقرير أن “حالات رفض وحدات روسية كاملة للأوامر والمواجهات المسلحة بين الضباط وجنودهم مستمرة”.

(1/6) In recent days, both Russia and Ukraine have continued to conduct heavy artillery bombardments on axes to the north, east and south of the Sieverodonetsk pocket, but with little change in the front line. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 19, 2022

وكتبت الوزارة أنه “من بين الدوافع وراء انخفاض الروح المعنوية الروسية القيادة السيئة المتصورة والفرصة المحدودة لتناوب الوحدات في الخروج من القتال، والخسائر البشرية الفادحة للغاية، وضغوط القتال، واستمرار ضعف الخدمات اللوجستية، ومشكلات الأجور”.

كما أشارت إلى أن الجانبين “واصلا عمليات القصف المدفعي المكثف” على شمال وشرق وجنوب منطقة الاشتعال في سيفيرودونيتسك في الأيام الأخيرة، مع “عدم تغيير يذكر في خط الجبهة”.

وتصدر الحكومة البريطانية تحديثات استخباراتية منتظمة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، فيما تتهم موسكو لندن بإدارة حملة تضليل مستهدفة.

وفي السياق أشارت توقعات ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى احتمال أن تستمر الحرب في أوكرانيا لسنوات.

وفي تصريحات لصحيفة (بيلد آم زونتاغ) الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال ستولتنبرغ “يجب أن نعد أنفسنا لحقيقة أن الحرب قد تستمرلسنوات”، مضيفا أنه لهذا السبب لا ينبغي التراخي في دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.